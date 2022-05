Im Clip: Das war Folge 2

"Club der guten Laune": Dann siehst du Folge 3 im TV

Etwas Geduld ist bei den Fans von "Club der guten Laune" gefragt. Denn am 18. Mai 2022 pausiert die Show. Aber keine Sorge, schon am 25. Mai geht es um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn weiter.

Du kannst es nicht mehr erwarten und willst unbedingt wissen, was in Folge 3 passiert? Auf JoynPLUS+ kannst du dir die Sendung vorab ansehen. Viel Spaß!

Tipp: Die Sendetermine und Sendezeiten der 1. Staffel gibt es hier in der Übersicht. So verpasst du garantiert keine Folge!

