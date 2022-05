In den "Club der guten Laune" ziehen neben Theresia Fischer zehn weitere Promis. Welche Kandidatinnen und Kandidaten dabei sind, liest du hier.

Gute Laune und lange Beine

Theresia Fischer, die am 31. März 1992 geboren wurde, wurde durch ihre Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" bekannt. Zwar wurde sie 2019 nur Elfte, aber durch ihre quirlige Art konnte sie sich trotzdem viele Sympathien sichern und ist seitdem aus der TV-Branche nicht mehr wegzudenken.

Über sich selbst sagt die Hamburgerin: "Ich bin kein Busenwunder, ich bin kein Dicker-Schinken-Wunder. Ich bin ein Lange-Beine-Wunder." Vor kurzem hat sie sich zum zweiten Mal chirurgisch die Beine verlängern lassen.

Wer ist Herbert?

Herbert wer? Theresia ist in keiner Show ohne ihr Plüsch-Murmeltier Herbert zu sehen – er ist immer mit am Start. "Herbert ist ein bisschen so wie ich", beschreibt die 30-Jährige den Charakter ihres Glücksbringers.

Bei "Club der guten Laune" freue sich Herbert laut exklusiver Aussage von Theresia auf die Spiele und natürlich auf die Sonne.

Theresia Fischer: Privates und Familie

Es war das Event im "Germany's Next Topmodel"-Finale 2019: Theresia heiratete live auf ProSieben ihren Mann Thomas Behrend. Das heißt, dass die beiden in Kürze schon ihren dritten Hochzeitstag feiern.

