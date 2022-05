Im Clip: Vanessa Mariposa stellt sich vor

Fitness liegt ihr im Blut

Als Vanessa Hofinger wurde sie am 16. Dezember 1992 in Salzburg geboren. Heute ist sie unter ihrem Künstlerinnamen Vanessa Mariposa auf Social Media und in der TV-Branche bekannt.

Die 29-Jährige begann ihre Karriere als Fitness-Model und -Influencerin und hat mittlerweile sogar eine eigene Fitness-App, in der sie ihren Fans eigene Trainingsprogramme zur Verfügung stellt. Auch im "Club der guten Laune" will sie auf ihren Körper achten und ist mit Sicherheit bei der ein oder anderen Trainingseinheit dabei.

Vor rund einem Jahr wagte Vanessa den Schritt ins TV und nahm an mehreren Reality-Shows teil. Doch zumindest mit der Teilnahme an Dating-Formaten dürfte Schluss sein.

Vanessa Mariposa: Privates, Freund und Familie

Seit 2021 ist die gebürtige Salzburgerin mit Reality-Star Diogo Sangre zusammen. Das Paar lernte sich ursprünglich bei "Ex On The Beach" kennen, ihre Gefühle intensivierten sich dann bei der gemeinsamen Teilnahme an "Are You The One". Mittlerweile wohnt die 29-Jährige bei Diogo in Köln.

