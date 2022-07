Wer ist raus? Alle Exits im Überblick

Das Finale von "Club der guten Laune" ist entschieden und eine Gewinnerin wurde gefunden. Ausgeschieden sind:

Vanessa Mariposa hat gewonnen

Wenn zehn gehen müssen, freut sich die Elfte! Vanessa Mariposa ist die Gewinnerin von "Club der guten Laune" 2022. Die 29-jährige Fitness-Influencerin zeigte im großen Finale, was in ihr steckt. Mit viel Kraft, Ehrgeiz und Köpfchen konnte sie im Fünfkampf gegen ihre Konkurrenz bestehen und alle Aufgaben in der kürzesten Zeit abschließen.

Das waren die Finalist:innen

Wer nach Folge 7 von "Club der guten Laune" raus ist und wer noch weiter um den Sieg kämpfen darf, stellte sich am 22. Juni 2022 heraus.

Nach dem Aus von Julian F.M. Stoeckel blieben noch vier Promis im Rennen um den Sieg bei "Club der guten Laune" 2022. Diese Promis standen im Finale:

"Club der guten Laune": für Julian F.M. Stoeckel endet die Show in Folge 7

Die drei im Camp verbliebenen Damen Cora Schuhmacher, Theresia Fischer und Vanessa Mariposa mussten ihre Entscheidung fällen. Würden sie das bevorstehende Finale lieber mit dem Gute-Laune-Pfau Julian F.M. Stoeckel bestreiten oder liebe mit dem Knuddelbären und Camp-Opi Martin Semmelrogge? Für alle drei Stimmberechtigten war es eine denkbar harte, knappe und mitunter strategische Entscheidung. Doch am Ende konnte der Ersatz-Opa Martin Semmelrogge zwei der drei Stimmen für sich gewinnen. Für Julian F.M. Stoeckel blieb nur ein würdiger und glamouröser Abgang im Halbfinale.

"Club der guten Laune": Sebastian Fobe muss in Folge 6 ausziehen

Sebastian Fobe hatte gegen seine mitnominierte Mitbewohnerin Cora Schuhmacher keine Chance. Da sich das Gewinnerteam mit Theresia Fischer, Julian F.M. Stoeckel und Martin Semmelrogge allesamt mit der hiesigen Frauenpower solidarisieren, bekam Sebastian in Folge 6 von "Club der guten Laune" alle drei Stimmen ab. Damit verliesen nun alle männlichen Muskelpakete den Club.

"Club der guten Laune": Jenny Elvers scheidet in Folge 5 aus

Zusammen mit Julian F.M. Stoeckel muss sich Jenny Elvers in Folge 5 von "Club der guten Laune" dem Urteil ihrer Mitstreiter:innen stellen. Das Gewinner:innen-Team möchte die Stoeckel in der nächsten Runde sehen und wählt deshalb Jenny raus.

Die 50-Jährige stellt nach ihrem Ausscheiden fest, dass sie geht, wenn es am schönsten ist. Ihr heutiger Partner Marc Terenzi, mit dem sie nach der Show zusammen kam, schied bereits in der vorherigen Sendung aus.

"Club der guten Laune": Wer ist raus in Folge 4? Der Exit von Marc Terenzi

Es war eine nervenaufreibende und tränenreiche Entscheidung am Ende von Folge 4. Cora Schumacher musste Stellung beziehen: Entweder für ihre langjährige Freundin Jenny oder für ihren neuen Kuschelpartner Marc. Am Ende ihres Dilemmas entschied sich das Model für Jenny Elvers. Marc Terenzi wolle sie nicht zum Spielball der beiden Frauen machen. Somit muss Marc Terenzi in Folge 4 gehen.

"Club der guten Laune": Wer ist raus in Folge 3? Lorenz Büffel muss gehen

Er hat es schon wieder getan! Zum zweiten Mal kann sich Martin Semmelrogge gegen seine Konkurrenz bei der Entscheidung durchsetzen. Diesmal unterliegt Lorenz Büffel der nominierten Schauspiel-Legende und ist damit raus. Zuvor traf es Iris Abel, die in Folge 1 mit Martin nominiert war.

"Club der guten Laune": Joey Heindle muss in Folge 2 gehen

Marc Terenzi hatte das letzte Wort: Der 43-Jährige schickt bei der Exit-Zeremonie Joey Heindle nach Hause. Dieser war zusammen mit Julian F.M. Stoeckel zum ersten Mal nominiert.

Nach den Stimmen von Vanessa Mariposa, Martin Semmelrogge, Sebastian Fobe und Lorenz Büffel herrscht zunächst Gleichstand. Zwei Stimmen gehen an Joey, zwei an Julian. Deshalb lag die Entscheidung bei Marc, der – laut eigener Aussage – aus strategischen Gründen Joey Heindle raus und Julian eine Runde weiter wählte.

"Club der guten Laune": Iris Abel ist in Folge 1 raus

Weil Team Pink dem grünen Team in einem Spiel in Folge 1 unterlag, muss Teamchef Marc Terenzi zwei Promis bestimmen, die nominiert werden. Schweren Herzens entscheidet er sich für Iris Abel und Martin Semmelrogge.

Die Wahl fällt den Promis aus dem Siegerteam nicht gerade leicht. Am Ende ist es Joey Heindle, der Iris Abels Schicksal besiegelt. Sie muss den "Club der guten Laune" als erste Kandidatin verlassen. Martin Semmelrogge dagegen hat noch einmal Glück gehabt.

