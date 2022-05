"Club der guten Laune": Diese Promis sind als Kandidat:innen dabei

Eine traumhafte Location bietet den Promis alles, was es für einen hervorragenden Cluburlaub braucht: Spiel, Spaß und Gute-Laune-Wetter. Auf gepackten Koffern sitzen bereits die personifizierte gute Laune, Entertainer und Schauspieler Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers und Schauspieler Martin Semmelrogge ("Das Boot"). Mit ihnen gehen acht weitere Promis ins Rennen.

Die Promis von "Club der guten Laune" im Überblick:

Dadurch sind die Promis bekannt geworden

Im Cluburlaub lassen es sich unter anderem Entertainer:innen, Moderator:innen, Models, Schauspieler:innen und Fitness-Coaches gutgehen. Hier erfährst du, wodurch die elf Promis in der Vergangenheit bekannt wurden.

Julian F.M. Stoeckel

Entertainer und Social-Media-Star Julian F.M. Stoeckel kämpfte sich schon durch das "SAT.1 Promiboxen". Während er sich im Ring gegen Matthias Mangiapane geschlagen geben musste, will er jetzt im "Club der guten Laune" die 50.000 Euro Preisgeld einkassieren. Mal sehen, in welchen extravaganten Outfits Julian F.M. Stoeckel, der in sich "mehr als die Individualtouristin" sieht, das versuchen wird.

Lorenz Büffel

Lorenz Büffel (42) macht seit 2016 nicht nur mit seinem Mega-Hit "Johnny Däpp" den Ballermann unsicher. Deshalb passt er perfekt in den "Club der guten Laune", zumal er auch schon als Urlaubsclub-Animateur arbeitete. Und als wäre das nicht genug, "erzauberten" Lorenz und seine Frau beim letzten Cluburlaub ihr einjähriges Söhnchen Leo.

Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge (66) startete schon mit 12 als Hörspielsprecher durch, feierte mit Anfang 20 seinen Durchbruch als Schauspieler und schaffte es schließlich sogar nach Hollywood. Nach "Das Boot" und "Schindlers Liste" geht es in den "Club der guten Laune" – und dort mutiert Martin Semmelrogge zur Not zum Einzelkämpfer. "Um Schauspieler zu werden, musst du schließlich auch selbst die Kastanien aus dem Feuer holen", so seine Worte.

Vanessa Mariposa

Mit Dating-Formaten sei bei ihr Schluss, sagt Influencerin Vanessa Mariposa (29). Ihren Traummann hat sie inzwischen in Reality-TV-Star Diogo Sangre gefunden, jetzt will sie sich nur noch die 50.000 Euro Preisgeld im "Club der guten Laune" klarmachen. Vanessa Mariposa kündigte schon an, "vielleicht [...] ja die Köchin der Kompanie" zu werden. Bei den Spielen und Wettkämpfen sollte ihr ihre Fitness zugute kommen.

Cora Schumacher

Cora Schumacher (45) ist schon längst nicht mehr nur "die Ex-Frau von Ex-Formel-1-Profi Ralf Schumacher", sondern eine "One-Woman-Show". Sie modelt, moderiert und macht nicht nur das Reality TV unsicher. Für ihr Allheilmittel gegen Stress – lange Wissenssendungen über Raumfahrt und das All – wird sie im "Club der guten Laune" eher weniger Zeit haben.

Jenny Elvers

Jenny Elvers (49) hat laut ihrer Biografie "Wackeljahre zwischen Glamour und Absturz" hinter sich. Die ehemalige Heidekönigin, Schauspielerin und Moderatorin war im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Filmen, Serien und Theaterstücken zu sehen. Nach ihrem Sieg bei "Promi Big Brother" 2013 ist Jenny Elvers jetzt natürlich auch heiß darauf, die erste Staffel vom "Club der guten Laune" zu gewinnen.

Marc Terenzi

Marc Terenzi (43) wird den "Club der guten Laune" mit seinem ausgeprägten Denglisch-Kauderwelsch entertainen. Der einstige Sänger der Boyband "Natural“ und Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor war zwischenzeitlich als Stripper unterwegs und erschien immer wieder im Reality-TV. An der Stelle macht er jetzt auch weiter, weil er "die Herausforderung des Unbekannten" liebt. Außerdem wird Marc Terenzi unfreiwillig oder freiwillig der Mittelpunkt eines Liebesdreiecks aus ihm, Cora Schumacher und Jenny Elvers.

Sebastian Fobe

Sebastian Fobe (36) kämpfte einst um das Herz der "Bachelorette", jetzt will er im "Club der guten Laune" seine Muskeln spielen lassen. Sein Wunsch von Dwayne "The Rock" Johnson als Club-Kollegen wird sich zwar nicht erfüllen, aber vielleicht findet er ja zum Beispiel in Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa eine Pump-Freundin.

Theresia Fischer

Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Fischer (30) kann sich nun am Pool in Szene setzen. Sie würde zwar gerne Finanzminister Christian Lindner in Badehosen sehen – "Spaß, Action und gute Unterhaltung" dürften ihr aber auch die tatsächlichen Club der guten Laune"-Teilnehmer:innen bieten. Bleibt abzuwarten, ob Theresia Fischer, die selbsternannte "Königin der Tanzfläche", auch jemanden zum Herumwirbeln finden wird.

Joey Heindle

Joey Heindle (28) will nicht "nur dasitzen, in die Luft gucken und warten, bis ein Asteroid einschlägt". Aus diesem Grund stellt er sich auch dem "Club der guten Laune". Die Mitstreiter des Sängers können nach seiner Ausbildung zum Rettungssanitäter unbesorgt im Pool plantschen. Nur um den Sieg müssen sie gegebenenfalls bibbern, denn Joey Heindle dürfte nach seinem starken zweiten Platz bei "Promi Big Brother" 2019 Lust auf noch mehr haben.

Iris Abel

Iris Abel (53) ist seit ihrer Teilnahme an "Bauer sucht Frau" 2011 glücklich vergeben. Ihr Mann Uwe erreichte bei "Promi Big Brother" 2021 einen hervorragenden zweiten Platz, was sie ihm im "Club der guten Laune" jetzt mindestens gleichtun will. Dabei möchte Iris Abel "Spaß bei den Spielen haben, neue Menschen treffen, gute Gespräche führen, meinen Horizont erweitern, Sonne, Strand und Meer genießen und natürlich relaxen".

Worum geht es bei "Club der guten Laune"?

Die elf Promis von "Club der guten Laune" machen in Asien Cluburlaub. Dort wartet nicht nur tolles Wetter, sondern auch das Clubmaskottchen und ganz viel Spiel und Spaß. In verschiedenen Spielen müssen die Promis zeigen, was in ihnen steckt. Denn wer am besten spielt, kann sich am Ende im Finale das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern.

"Willkommen im SAT.1-Cluburlaub!"

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Reality-Fernsehen war immer eine wichtige Programmfarbe in SAT.1. In diesem Jahr feiern wir die zehnte Staffel von 'Promi Big Brother'. Mit dem 'Club der guten Laune' wollen wir im #PromiBB-Jubiläumsjahr mit einer zweiten Marke zeigen, dass Reality-Fernsehen Teilnehmer:innen wie Zuschauer:innen im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann. Willkommen im SAT.1-Cluburlaub!"

Die Promis, die ihren Cluburlaub so lange wie möglich genießen möchten, werden sich spielerisch den prominenten Club-Miturlauber:innen beweisen müssen. Wer am besten spielt, gewinnt am Ende 50.000 Euro. Alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 1.

"Club der guten Laune" wird produziert von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit der Rainer Laux Productions – 2022 in SAT.1.