Luke Mockridge gibt dem SAT.1-Freitag ein neues Gesicht: Mit seiner ersten Personality-Prime-Time-Show "LUKE! Die Greatnightshow" verspricht der Entertainer ab dem 13. September 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1, acht Wochen lang die größte, früheste und längste Late-Night-Show aller Zeiten – einfach great! Im Anschluss lädt Faisal Kawusi zu "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und am späten Abend übernimmt Atze Schröder den Waschgang-Regler in der ausgezeichneten Kult-Comedyshow "NightWash".

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Mit der #Greatnightshow setzt Luke Mockridge das nächste Ausrufezeichen in SAT.1! Hier kommen alle seine einzigartigen Talente aus Late-Night, Live-Comedy, Musik, Moderation und Unterhaltung mit seiner unverkennbaren Luke-Art in einer großen Prime-Time-Show zusammen. ‚LUKE! Die Greatnightshow‘ ist der beste Einstieg in den neuen SAT.1-Fun-Freitag. Und Faisal Kawusi und Atze Schröder machen den lustigen Auftakt ins Wochenende perfekt."

LUKE! Die Greatnightshow

Deutscher Comedypreis, Deutscher Fernsehpreis, Bambi, Grimme Preis: Deutschlands erfolgreichster Comedian Luke Mockridge hat die SAT.1-Late-Night mit "LUKE! Die Woche und ich" aufgemischt. Er hat sich in der Prime Time mit Shows wie "LUKE! Die Schule und ich" oder "LUKE! Die 2000er und ich" etabliert. Hat sich mit "CATCH!" als Produzent einen Namen gemacht und ist mit seinen gerade mal 30 Jahren schon mit allen wichtigen Preisen ausgezeichnet worden. Jetzt geht der Entertainer einen Schritt weiter und verspricht mit "LUKE! Die Greatnightshow" die größte, beste, früheste und längste Late-Night-Show aller Zeiten: mit neuem Studio, toller Band, großartigen Gästen, überraschenden Studio- und Straßenaktionen – und das achtmal freitags zur besten Sendezeit. Einfach great!

Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte

Die beliebte Rubrik "DQFDJPKZMH" aus "Die Faisal Kawusi Show" bekommt eine eigene, gleichnamige Show: In "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" bleibt dem Gastgeber Faisal Kawusi mehr Zeit für crazy Menschen mit verrückten Hobbies oder Fähigkeiten. Zwei prominente Gäste müssen in mehreren Spielrunden ihre Menschenkenntnis beweisen: Wer schafft es nur anhand der Optik und weniger Infos den Kandidaten die richtigen, ausgefallenen Hobbies, Talente oder Rekorde zuzuordnen?

NightWash

Zahlreiche Comedy-Stars hatten hier ihre Anfänge – im Kult-Comedy-Waschsalon "NightWash". SAT.1 bringt die mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Comedyshow mit Atze Schröder als Gastgeber zurück ins TV und dreht am „Fun Freitag“ sowohl für Newcomer als auch Comedy-Größen auf den Spaß-Waschgang.

"LUKE! Die Greatnightshow", "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und "NightWash" werden von Brainpool produziert.

Tickets gibt es unter: https://brainpool-tickets.de

Der SAT.1 Fun Freitag, ab 13. September 2019:

"LUKE! Die Greatnightshow", um 20:15 Uhr

"Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte", um 22:35 Uhr

"NightWash", um 23:35 Uhr