Am 15. November 2019 ist es soweit: "Dancing on Ice" startet endlich in die 2. Staffel. Zehn Prominente tun sich mit Profi-Eiskunstläufern zusammen, um gemeinsam atemberaubende Performances auf der der Eisfläche zu zeigen – und endlich ist auch bekannt, wer sich zum Titel tanzen will.

"Dancing on Ice" 2019: Die zehn Prominenten sind bekannt

Zehn Prominente wagen sich auf die Eisfläche, um die Jury und das Publikum zu beeindrucken. Allein sind sie aber nicht, denn ihnen wird jeweils ein Profi-Eiskunstläufer zur Seite gestellt. Diese Paare treten in Staffel 2 an:

Nadine Angerer: Als Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft kennt sich Nadine Angerer mit sportlichen Höchstleistungen und Disziplin aus. Das könnte auch auf der Eisfläche ein Vorteil für die Sportlerin sein. Sie tritt gemeinsam mit David Vincour an.

Als Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft kennt sich Nadine Angerer mit sportlichen Höchstleistungen und Disziplin aus. Das könnte auch auf der Eisfläche ein Vorteil für die Sportlerin sein. Sie tritt gemeinsam mit an. Jenny Elvers: Als Schauspielerin feierte sie in Serien wie "Nikola" oder Filmen wie "Männerpension", "Die Reifeprüfung" oder "Knallhart" Erfolge. 2013 nahm sie an "Promi Big Brother" teil und konnte die Zuneigung der Zuschauer ergattern – sie wurde zur ersten Gewinnerin des Formats gekürt – nun will sie auch auf der Eisfläche ordentlich abräumen. Sie tritt mit Jamal Othman an.

Als Schauspielerin feierte sie in Serien wie "Nikola" oder Filmen wie "Männerpension", "Die Reifeprüfung" oder "Knallhart" Erfolge. 2013 nahm sie an "Promi Big Brother" teil und konnte die Zuneigung der Zuschauer ergattern – sie wurde zur ersten Gewinnerin des Formats gekürt – nun will sie auch auf der Eisfläche ordentlich abräumen. Sie tritt mit an. André Hamann: André Hamann ist als Model international tätig und arbeitete bereits für namhafte Marken wie "Hugo Boss", "Calvin Klein" und "Dolce & Gabbana". Auch als Influencer ist er vielen bekannt. Bei Instagram Stina Martini.

André Hamann ist als Model international tätig und arbeitete bereits für namhafte Marken wie "Hugo Boss", "Calvin Klein" und "Dolce & Gabbana". Auch als Influencer ist er vielen bekannt. Bei Joey Heindle: Der Sänger ist vielen nicht nur aus den deutschen Charts, sondern auch aus diversen TV-Shows bekannt. 2019 nahm er an der 7. Staffel von "Promi Big Brother" teil und wurde von den Zuschauern auf den 2. Platz gewählt. Schon auf dem #PBB-Campingplatz sprach er davon, wie sehr er seine Freundin Ramona Elsener liebt. Gemeinsam mit ihr tritt er bei "Dancing on Ice" an.

Der Sänger ist vielen nicht nur aus den deutschen Charts, sondern auch aus diversen TV-Shows bekannt. 2019 nahm er an der 7. Staffel von "Promi Big Brother" teil und wurde von den Zuschauern auf den 2. Platz gewählt. Schon auf dem #PBB-Campingplatz sprach er davon, wie sehr er seine Freundin liebt. Gemeinsam mit ihr tritt er bei "Dancing on Ice" an. Jens Hilbert: Der Unternehmer und Self-Made-Man ist auch sportlich unterwegs. Er reitet seit seiner Kindheit und gehört als Springreiter zu den besten 2000 weltweit. 2017 nahm er an "Promi Big Brother" 2019 teil und gewann das Format – nun will er auch auf der Eisfläche als Sieger hervorgehen. Gemeinsam mit ihm tritt Sabrina Cappellini an.

Der Unternehmer und Self-Made-Man ist auch sportlich unterwegs. Er reitet seit seiner Kindheit und gehört als Springreiter zu den besten 2000 weltweit. 2017 nahm er an "Promi Big Brother" 2019 teil und gewann das Format – nun will er auch auf der Eisfläche als Sieger hervorgehen. Gemeinsam mit ihm tritt an. Klaudia mit K: Sie ist als Model, Moderatorin und Influencerin bekannt. Bei "Germany's Next Topmodel" fiel sie durch ihre lebendige Art auf. Auch auf dem Eis wird sie sicherlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ihr Partner ist Sevan Lerche.

Sie ist als Model, Moderatorin und Influencerin bekannt. Bei "Germany's Next Topmodel" fiel sie durch ihre lebendige Art auf. Auch auf dem Eis wird sie sicherlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. Ihr Partner ist Nadine Klein: Die ehemalige "Bachelorette" hat viele Talente und ist als Model, Influencerin und Schauspielerin tätig. Nun will sie einen weiteren Erfolg auf ihre Liste setzen: Die Jury von "Dancing on Ice" beeindrucken. Niko Ulanovsky tanzt gemeinsam mit ihr auf der Tanzfläche.

Die ehemalige "Bachelorette" hat viele Talente und ist als Model, Influencerin und Schauspielerin tätig. Nun will sie einen weiteren Erfolg auf ihre Liste setzen: Die Jury von "Dancing on Ice" beeindrucken. tanzt gemeinsam mit ihr auf der Tanzfläche. Peer Kusmagk: Der Schauspieler übernahm zum Beispiel bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" oder "Das Büro" bekannte Rollen. Beim "SAT.1 Frühstücksfernsehen" war er als Moderator tätig. "Dancing on Ice" wird seine nächste Herausforderung, der er sich gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kat Rybkowski stellt.

Der Schauspieler übernahm zum Beispiel bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" oder "Das Büro" bekannte Rollen. Beim "SAT.1 Frühstücksfernsehen" war er als Moderator tätig. "Dancing on Ice" wird seine nächste Herausforderung, der er sich gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin stellt. Eric Stehfest: Er ist Autor, Schauspieler und Filmproduzent. Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" und durch seine Autobiographie "9 Tage wach", in der er seine Drogensucht thematisiert. Sein Werk wird von ProSieben verfilmt und im Frühjahr 2020 ausgestrahlt. Ab 15. November 2019 ist Eric Stehfest auf der SAT.1-Eisfläche zu sehen, wo er gemeinsam mit Amani Fancy so viele Punkte wie möglich von den Juroren verliehen bekommen möchte.

Er ist Autor, Schauspieler und Filmproduzent. Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" und durch seine Autobiographie "9 Tage wach", in der er seine Drogensucht thematisiert. Sein Werk wird von ProSieben verfilmt und im Frühjahr 2020 ausgestrahlt. Ab 15. November 2019 ist Eric Stehfest auf der SAT.1-Eisfläche zu sehen, wo er gemeinsam mit so viele Punkte wie möglich von den Juroren verliehen bekommen möchte. Lina Larissa Strahl: Filmfans kennen sie als Darstellerin der beliebten Figur "Bibi Blocksberg", aber die Schauspielerin hat noch mehr auf den Kasten: Sie sang die Songs aus dem Soundtrack mit ein und verlieh als Synchronsprecherin Charakteren aus "Vaiana", "Chaos im Netz" und "Ugly Dolls" eine Stimme. Sie veröffentlichte zudem drei Solo-Alben. Nun will sie sich auch als Eiskunstläuferin beweisen. Sie tritt gemeinsam mit Joti Polizoakis an.

Wie sich die zehn Prominenten auf der Eisfläche schlagen werden und welche besonderen Momente sie gemeinsam mit ihren Partnern zaubern, sehen wir ab Freitag, dem 15. November 2019 um 20:15 Uhr in SAT.1. Gleich am Sonntag, den 17. November, geht es mit einer weiteren Folge in der Primetime weiter. Anschließend gibt es immer freitags um 20:15 Uhr eine neue Episode.