Sie trainieren seit Monaten täglich auf dem Eis. Sie tanzen seit Wochen vor dem Publikum und der Jury und meistern immer größere Schwierigkeitsgrade. Sie steigern sich von Woche zu Woche und stehen jetzt im Finale der großen SAT.1-Live-Show "Dancing on Ice" (Freitag, 20.12.2019, um 20:15 Uhr): Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Sänger Joey Heindle und Schauspieler Eric Stehfest.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Finale

Ihr Leistungs-Niveau ist gleich hoch, im Halbfinale liegt Lina Larissa Strahl nur einen Punkt hinter ihren Kontrahenten. Wer überzeugt im Finale die Juroren Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss und holt sich die Traumwertung von 30 Punkten? Wer überrascht das Publikum mit neuen Elementen und einem perfekten Tanz auf dem Eis? Wer holt sich den Sieg?

Lina Larissa Strahl: "Ich will natürlich gerne gewinnen! Wenn man schon so weit gekommen ist, wäre es natürlich auch schön, den Pokal am Ende in den Händen zu halten. Allerdings mache ich mir nicht so wirklich den Stress: Die Eisprinzessin bin ich ja immerhin schon mal."

Eric Stehfest: "Für den 1. Platz gebe ich alles! Unsere harte Arbeit soll durch den Sieg belohnt werden. Genauer gesagt: das Risiko, das wir eingehen, die Emotionen, die wir bei den Zuschauern auslösen, und vor allem die Verbindung zwischen mir und den Menschen da draußen. So ein Sieg ist eine Leistung von vielen beteiligten Personen. Ich bin auch nur das Produkt von denen, die mich mit geformt haben. Nicht nur ich habe das verdient, sondern alle, die das mit geleistet haben."

Joey Heindle: "Mein Traum ist es, mit meiner Eisprinzessin das Ding zu gewinnen! Wir stehen kurz vorm Finale, und das war eine große Reise für mich und Mona. Wir sind am Ende unserer Kräfte, aber für das Finale haben wir eine Reserve. Wir haben uns bei 'Dancing on Ice' kennengelernt, und jetzt mit diesem wundervollen Kapitel abzuschließen und mit ihr gemeinsam zu gewinnen und den Pokal mit nach Hause zu nehmen, das wäre für uns einfach nur wundervoll."

Drei Finalisten, zwei Küren: Im Finale zeigen sich die drei "Dancing on Ice"-Promis nochmal von ihrer allerbesten Seite: Sie präsentieren mit ihren Profi-Eistanzpartnern jeweils zwei im Tempo unterschiedliche Performances.

Die 3 Finalisten

Diese drei Eistanz-Paare tanzen im Live-Finale von "Dancing on Ice" am Freitagabend um den Sieg:

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (22) und Joti Polizoakis (24)

Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)

Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)

Fantastische Küren mit allen Promis und den Profis von "HOLIDAY ON ICE"

Ein Wiedersehen gibt es auch mit den bereits ausgeschiedenen Paaren: Jenny Elvers und Jamal Othman, Klaudia mit K und Sevan Lerche, Nadine Angerer und David Vincour, Nadine Klein und Niko Ulanovsky, Jens Hilbert und Sabrina Cappellini, Peer Kusmagk und Kat Rybkowski sowie André Hamann und Stina Martini tanzen jeweils ein Medley aus ihren schönsten Eis-Performances. Für einen feurigen Start in die Final-Show sorgt Profi-Eisläufer Jean-Stéphane Ollier (Jay-S) aus dem Ensemble von HOLIDAY ON ICE.

"Dancing on Ice" – Live-Finale am Freitag, 20. Dezember 2019 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

