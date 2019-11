Eric Stehfest kennen viele als Schauspieler aus "Unter uns" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Auch sein Buch "9 Tage wach", in dem er von seiner Drogensucht schreibt, erreichte viele Menschen. Das Werk wird von ProSieben verfilmt und 2020 ausgestrahlt.

Seit dem 15. November 2019 ist er einer der Prominenten, die sich bei "Dancing on Ice" Schlittschuhe umschnallen und Woche für Woche eine beeindruckende Kür auf der Eisfläche zeigen.

Eric und Edith Stehfest: So tickt das Paar

Auf dem Eis kommen sich die Tanzpaare sehr nahe, immerhin wollen sie mit ihren intimen Choreos echte Gefühle wecken. Könnte es da auch zu etwas Eifersucht kommen?

Erics Frau Edith bleibt gelassen und unterstützt ihren Mann voll und ganz: "Meine Frau ist bisexuell, wir führen eine gleichberechtigte Ehe. Sie hat vorgeschlagen, dass ich bei 'Dancing on Ice' teilnehmen soll. Ich werde mit Amani in die Tiefe gehen und wir werden das Ding richtig rocken. Je mehr wir fühlen, desto stolzer ist Edith", erklärt der Autor und Schauspieler.

Edith Stehfest: "Ich bin unfassbar stolz auf die beiden."

Das kann Edith in der Live-Show nur bestätigen. Während der emotionalen Performance von Eric und Amani, so erzählt sie, habe sie unfassbar geweint. Vor Rührung natürlich. "Er hat es wirklich geschafft, mit Amani etwas zu kreieren, was einmalig ist." so Eric Stehfests Frau. Von ihren Worten wiederum sind Eric und Amani zu Tränen gerührt. Dennoch ist das Training sehr hart und führt oftmals zu Prellungen und "Stellen, die man im Moment nicht anfassen darf", wie es Moderatorin Marlene Lufen umschreibt. Darauf kann Edith aber nur erwidern: "Der möchte gerne angefasst werden."

Das Paar ist seit November 2015 verheiratet, im April 2016 bekamen die beiden einen Sohn. Eric ist sehr glücklich: "Ich liebe es mit Edith diesen Weg zu gehen. In ihr habe ich die Frau meines Lebens gefunden."

Welche Performance Eric Stehfest und Amani Fancy als nächstes zaubern, siehst du immer freitags um 20:15 Uhr live in SAT.1.

Bis dahin kannst du auf dancingonice.de noch einmal alle Videos, ganze Folgen und Highlights nachschauen.

Das könnte dich auch interessieren: