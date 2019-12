Jede Woche aufs Neue war Nadine Angerer bei "Dancing on Ice" 2019 der Spaßvogel und brachte mit ihren einzigartigen Auftritten gemeinsam mit Tanzpartner David Vincour die Jury und das Publikum zum Schmunzeln und Jubeln.

Zu diesen Songs trat Nadine in den bisherigen Shows aufs Eis:

"Eye of the Tiger" von Survivor (Show 2)

"I Kissed a Girl" von Katy Perry

"Bed of Roses" von Bon Jovi (Show 4)

"Last Christmas" von Wham! (Show 5)

"Try" von Pink (Skate Off Show 5)

Die etwas andere Eisprinzessin

Schon bei ihrer ersten Performance in Show 2 trumpft Nadine mit Einzigartigkeit und Fröhlichkeit auf. Im Fußballdress flitzen sie und David über das Eis und zeigen, was die Sportlerin außer dem Fußballtor noch verteidigen kann. Auch die drei Juroren mögen ihren Auftritt und loben die überraschende Darbietung.

Publikumsliebling und Traum-Duo

Die Kür von Nadine und David in Show 3 sorgt erneut für jede Menge gute Laune. Trotz Patzer und ihrer etwas uneleganten Eistanzkünste begeistert die Sportlerin die Jury. Obwohl Judith Williams sie als Eis fahrende deutsche Eiche bezeichnet, geht Nadine mit einer guten Punktzahl in die nächste Runde.

Ein erotischer Adler

Statt einer Comedy-Kür gibt es in Show 4 eine romantische Performance von Nadine – doch auch dabei sorgt sie für Spaß. Zudem heimst sie jede Menge Lob für ihre Entwicklung auf dem Eis ein. Sie ist eleganter und schneller geworden und zeigt ihre geschmeidige(re) Seite.

Gute Comedy auf dem Eis

Nach ihrem Ausflug in die Romantik kehrt Nadine zur Komik zurück. Besonders Katarina Witt ist ein großer Fan von der Fußballerin und lobt ihre Performances, die ihrer Meinung nach das taten, was Eiskunstlaufen soll: Entertainment.

Nadine Angerer ist nicht weiter

In Folge 6 scheidet Nadine nun jedoch aus. Ihre Punktzahl reicht nicht aus, um es ins Finale zu schaffen. Somit endet "Dancing on Ice" 2019 für sie im Halbfinale.

Aber eigentlich hat sie keinen Grund, traurig zu sein, denn die Fußballerin konnte eine neue Seite von sich zeigen. Zudem kann sie auf die fröhlichen Stunden mit David Vincour zurückblicken.

