Das Eis und seine Tücken

"Manchmal im Leben kommt es anders als gedacht" erklärt Jens Hilbert mit Gipsarm im Video. Der Unternehmer war während des Trainings für "Dancing on Ice" zunehmend guter Dinge und war dabei, Kraft und Selbstbewusstsein auf dem Eis aufzubauen. Als er allerdings eine Bremsung versuchte und dabei – ohne Ellbogenschützer – auf den ausgestreckten Arm stürzt, versetzt das seiner Euphorie einen Dämpfer.

Jens Hilbert kämpft mit den Tränen

Nachdem Jens starke Schmerzen hatte, suchten er und seine Eistanzpartnerin Sabrina Cappellini einen befreundeten Unfallchirurgen auf. Nach dem Röntgen wird klar: das ist etwas Größeres, als nur eine Prellung. Es handelt sich um eine Radiusköpfchenfraktur; also ein Riss im Knochen des Ellbogengelenks. Diese Verletzung tritt häufig bei Stürzen, wie dem von Jens, auf. Das bedeutet jetzt: Sechs Wochen muss der Arm nun geschont werden, davon zwei bis drei Wochen mit Gips.

Dieser Rückschlag belastet Jens sehr. Den Tränen nahe erklärt er: "Hilflos sein und schwach sein ist immer ätzend. Ich hasse das." Doch es bleibt ihm nichts anderes übrig, als nun das Beste aus der Situation zu machen. Aufgeben ist keine Option.

Dancing on Ice ist für ihn mehr als nur eine Show

"Eislaufen, ohne aufs Eis zu gehen, ist schon ein bisschen kompliziert", meint Eistanzpartnerin Sabrina Cappellini, doch besteht das Eislauftraining, neben dem Training auf dem Eis, auch aus Ballett-, Koordinations- und Haltungstraining. Das wollten sie sowieso in Angriff nehmen, und werden davon jetzt eben mehr machen. "Wir hatten einen Plan. Jetzt ist der Plan anders und wir müssen damit umgehen."

Sabrina Cappellini: "Wir werden kämpfen."

Jens Hilbert ist weiterhin guter Dinge und voll motiviert, alles zu geben. Für den Erfolg darf jetzt jedoch nichts mehr schief gehen. Ob es am Ende für einen gelungenen Auftritt reicht, siehst du ab dem 15. November um 20:15 Uhr in SAT.1, wenn "Dancing on Ice" in die zweite Staffel startet.

