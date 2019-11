Joey Heindle bekommt keinen Freundinnen-Bonus

Seit Wochen trainieren sowohl Joey Heindle, als auch die anderen zehn Promis nun schon für eine der größten Herausforderungen im Deutschen Fernsehen: "Dancing on Ice" 2019. Doch nur weil seine Trainerin und Eistanzpartnerin Ramona Joeys Freundin ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie ihn schont. Im Gegenteil, so scheint es. Joey erzählt, es herrsche ein recht rauer Ton zwischen ihnen, wenn sie auf dem Eis sind. "Es gab noch nie so viel Stress für uns – und miteinander."

"Dancing on Ice" bietet für beide neue Erfahrungen

Das dürfte eine neue Erfahrung für die beiden sein, denn bisher hat man sie nur als Turteltäubchen kennengelernt. Im April zog Joey sogar zu Ramona in die Schweiz, damit sie zusammen wohnen können. Auch in der Zeit von Promi Big Brother hielt Ramona stets zu ihm. Dass Ramona also die strenge Trainerin auspackt, gab es bisher noch nicht. Das wird sich aber bei "Dancing on Ice" ändern.

Joey Heindle bringt Talent mit

Doch Ramona sieht auch Potential in ihm. Er bringe vieles mit und stehe stabil auf dem Eis. Und dass er ein Gefühl für die Musik mitbringt sollte bei ihm klar sein. Hat er doch als Sänger seine Karriere begonnen. Die perfekten Voraussetzungen also, für diese Staffel "Dancing on Ice"? Das wird sich am 15. November in SAT.1 und vielleicht den folgenden Shows auf dem Eis zeigen.

"Dancing on Ice" ist die größte Herausforderung

Für Joey ist aber schon jetzt klar: "Man muss lebensmüde sein, um hier mitzumachen. Die größte Herausforderung, die es im Fernsehen gibt. Das ist mit keiner Sendung vergleichbar, bei der ich zuvor mitgemacht habe." Gleichzeitig beschreiben aber beide das Training als eine sehr intensive Zeit, in der sie eine noch engere Bindung zueinander aufgebaut haben. So eng, dass es einen Heiratsantrag auf dem Eis geben könnte? Heiraten wollen die beiden laut BILD auf jeden Fall.

Wie sich Joey Heindle und die anderen neun Promis auf dem Eis schlagen werden, das siehst du immer freitags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und am Sonntag, den 17. November, ebenfalls um 20:15 Uhr in SAT.1.

Schon jetzt gibt es hier Clips und Infos rund um die Promis, ihre Profis und die Jury, bestehend aus Karatina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss.

Das könnte dich auch interessieren: