In Show 5 müssen zwei Paare "Dancing on Ice" verlassen

Die fünfte Show hat es in sich: Als Pflichtelemente müssen die Promis jeweils einen Sprung ihrer Wahl sowie einen Rückwärtsflieger zeigen, die Juroren Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss schicken diese Woche gleich drei Paare in das Skate off.

Eric Stehfest hat gute Chancen

Bestätigt Eric Stehfest seine Favoritenrolle und holt er sich gemeinsam mit Amani Fancy erneut von der Jury die Traumwertung von 30 Punkten?

Kann André Hamann seine hervorragende Form aus der fünften Show (27 Punkte) halten? Mit welchen Raffinessen warten Joey Heindle und Lina Larissa Strahl (jeweils 21 Punkte in der Vorwoche) auf, um die Jury und die Zuschauer von ihrem Eistanzkönnen zu überzeugen? Sorgt Nadine Angerer (19 Punkte) wieder für den Unterhaltungsfaktor und sichert sich so ihren Finalplatz?

Wer schafft es ins Finale?

Im Halbfinale zeigen die fünf "Dancing on Ice"-Paare viel Herz und gleiten unter anderem zu Lovesongs wie "It Must Have Been Love", "Herzbeben" oder "Always Remember Us This Way" über die Eisfläche. Daniel Boschmann und Marlene Lufen führen durch die große SAT.1-Live-Show.

Diese fünf Eistanz-Paare tanzen am Freitagabend live bei "Dancing on Ice":

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und Joti Polizoakis (24)

Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (41) und David Vincour (35)

Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)

Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)

Männermodel André Hamann (32) und Stina Martini (26)

"Dancing on Ice" – immer freitags, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DancingOnIce