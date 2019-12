Eric Stehfest holt sich den Sieg bei "Dancing on Ice" 2019! Woche für Woche sorgten er und seine Tanzpartnerin Amani Fancy bei Staffel 2 von "Dancing on Ice" immer wieder für Begeisterungsstürme bei der Jury und tosenden Applaus vom Publikum.

Sie wirken fast wie ein Profi-Paar des Eistanzsports. Daniel Weiss versprach ihm vorm Halbfinale sogar, ihn bei künftigen Turnieren anzumelden, wenn er seine Form weiter ausbauen würde. Jetzt kann Eric wohl schon das Anmeldeformular unterschreiben. Denn dank ihrer umwerfenden Kür im großen Finale dürfen Eric und Amani ihren Sieg genießen.

Eric Stehfest bei "Dancing on Ice" 2019: Für den Sieg gab er alles

Es sieht elegant und schwerelos aus, wie Eric Stehfest und Partnerin Amani Fancy über das Eis gleiten. Dieser Zauber, der von den beiden ausgeht, übertrug sich von Anfang an auch auf die Jury und das Publikum. Natürlich ist das kein Zufall gewesen. Denn für Eric stand gleich fest: Für den Sieg bei "Dancing on Ice" gibt er alles, wie er uns in einem Interview vor dem Finale verraten hat.

Seine Mühe hat sich ausgezahlt. Auch Ehefrau Edith wollte er damit stolz machen. Das ist ihm wohl gelungen! Jetzt könnte es sein, dass Eric dem Eis auch weiter treu bleibt. Wir sind gespannt.

Halbfinale: Trotz einiger Patzer kommen Eric und Amani weiter

Im Halbfinale siegte wohl doch die Nervosität, denn Eric und Amani leisten sich einige wenige Patzer auf dem Eis. Doch am Ende ist es egal, denn sie dürfen mit ins Finale. Und dort gaben die beiden dann bekanntlich wieder alles. Der Sieg gibt ihnen Recht.

Volle Punktzahl und Standing Ovations in Show 5

Von Show 1 an war klar: Diese beiden werden es bei "Dancing on Ice" weit bringen. Und so kam es nun auch, denn sie tanzten scheinbar mühelos ins Finale.

Das Ticket dazu lösten die beiden wohl auch mit ihrer Kür zum berühmten Song "The Power Of Love" von Frankie goes to Hollywood in Show 5. Damit sorgten sie beim Publikum sogar für Standing Ovations. Und auch die Jury ist begeistert: 10 Punkte gibt es nicht nur von Katarina Witt und Judith Williams – sogar der strenge Kritiker Daniel Weiss kann keine Kritikpunkte finden und gibt 10 Punkte!

Zu diesen Songs tanzten Eric und Amani:

Show 1 (Gruppenkür): You're The One That I Want (Aus dem Film: "Grease") – John Travolta & Olivia Newton-John

Show 2: Someone You Loved – Lewis Capaldi

Show 3: Habanera – aus der Oper "Carmen" von Georges Bizet

Show 4: Livin' La Vida Loca – Ricky Martin

Show 5: The Power Of Love – Frankie goes to Hollywood

Show 6 (Halbfinale): Remember us this way - Lady Gaga

"Dancing on Ice": So war das Finale 2019

Eric und Amani haben es geschafft und gewinnen im großen Finale der Staffel 2 von "Dancing on Ice". Die restlichen Eistanz-Paare Joey und seine Ramona sowie Lina Larissa Strahl und Joti gaben sich zwar auch alle Mühe, um zu gewinnen. Doch die diesjährige Eistanz-Krone geht an Eric Stehfest.

Falls du das Finale am 20. Dezember 2019 verpasst hast, findest du auf dancingonice.de alle Auftritte - natürlich auch die Sieger-Kür von Eric und Amani.