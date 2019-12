Am Freitag, den 20. Dezember 2019 steigt um 20:15 Uhr das große Finale von "Dancing on Ice", live in SAT.1. Die drei Finalisten haben über Wochen gezeigt, was sie alles in den vergangenen Monaten gelernt haben. Jetzt geben sie noch einmal alles, um zu gewinnen. Was Joey Heindle antreibt, was seine schönsten Momente waren und ob er auch nach "Dancing on Ice" weiter auf dem Eis stehen wird, das liest du hier:

Warum möchten Sie gewinnen?

Joey Heindle: "Mein Traum ist es, mit meiner Eisprinzessin das Ding zu gewinnen! Wir stehen kurz vorm Finale und das war eine große Reise für mich und Mona. Wir sind am Ende unserer Kräfte, aber für das Finale haben wir eine Reserve. Wir haben uns bei ‚Dancing on Ice‘ kennengelernt und jetzt mit diesem wundervollen Kapitel abzuschließen und mit ihr gemeinsam zu gewinnen und den Pokal mit nach Hause zu nehmen, das wäre für uns einfach nur wundervoll."

Was war der bisher schönste Moment auf dem Eis in den letzten Monaten – und welcher der Schlimmste?

Joey Heindle: "Der schönste Moment bei der Kür zu Roxette: Dass wir da so viele Punkte bekommen haben und ich das so toll gefühlt habe und so dankbar war, dass ich zu diesem Song tanzen durfte, das war für mich ein absolutes Highlight, ein Wahnsinn und einfach nur wundervoll.

Die schlimmsten Momente sind die, wo wir nervlich am Ende waren und ich mich mit Mona in die Haare gekriegt habe und wir uns nicht einig waren. Das waren so die Momente, die hart waren, aber da weiß man eben auch, dass man viel arbeitet."

Werden Sie dem Eislaufen nach dem Finale treu bleiben?

Joey Heindle: "Auf jeden Fall werde ich dem Eislaufen treu bleiben. In der Schweiz haben wir ja einige Eishallen und am Sonntag nach dem Finale tanzen wir im Europapark unsere erste Kür bei der großen Eiseröffnungsshow, das ist mega. Und wenn wir dann auch noch die ein oder andere Show auf dem Eis machen könnten, wäre das ein Traum. Aber wie das so ist mit Träumen: Die kann man haben, aber ob sie wahr werden, weiß man nicht (lacht). Jetzt ist erst mal das Ziel, 'Dancing on Ice' zu gewinnen!"

Diese drei Eistanz-Paare tanzen im Live-Finale von „Dancing on Ice“ am Freitagabend um den Sieg:

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (22) und Joti Polizoakis (24)

Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)

Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)

