Mit der TV Premiere ihrer "Holiday on Ice"-Kür meldet sich Sarah Lombardi zusammen mit Eistanzpartner Joti Polizoakis am Sonntagabend auf der "Dancing on Ice"-Eisfläche zurück. In der vergangenen Staffel wurde in ihr die Liebe zum Eistanz geweckt - genau wie ihr Talent. Am Ende gewann sie sogar die erste Staffel von "Dancing on Ice".

"Dancing on Ice" trifft auf "Holiday on Ice"

Sarah Lombardi zeigte auf dem Eis so viel Talent, dass sie jetzt mit ihrem Eistanzpartner Joti Polizoakis für zehn Termine die "Holiday on Ice"-Tour begleiten darf. Dort tritt sie mit einer eigenen Kür auf. Diese präsentierten die beiden Eistänzer zum ersten Mal bei "Dancing on Ice".

Sarah Lombardi niemals ohne Joti

Nach dem fulminanten Auftritt zeigt sich Sarah glücklich und dankbar, wieder auf dem "Dancing on Ice"-Eis stehen zu dürfen. Gleichzeitig betont sie, wie sehr sie auf ihren Trainer und Partner Joti vertraut: "Den Joti als Partner zu haben ist der Jackpot." Da darf sich Jotis aktuelle Promi-Partnerin Lina Larissa Strahl mit ihrem Los glücklich schätzen.

Emotionales Skate Off

Nach den "Dancing on Ice"-Auftritten wird es am Sonntagabend für die Promis schnell ernst. Seit Freitag steht Peer Kusmagk als Eistänzer für die Skate Offs fest, sein Gegner: Jens Hilbert. Am Sonntag ging es für beide um alles. Mit einer Performance zu "Forever Young" wollte Peer die Jury, bestehend aus Judith Williams, Katarina Witt und Daniel Weiss, überzeugen. Glücklicherweise lief sein Auftritt dieses mal ohne Fehler ab. Das führt verständlicherweise zu zahlreichen Freudentränen bei ihm und seiner Partnerin.

Wer ist bei "Dancing on Ice" raus?

Auch Jens' zweite Performance läuft sehr gut – er überrascht damit sogar Juror Daniel Weiss. Doch es hilft leider alles nichts. Die Jury entscheidet: Jens Hilbert muss "Dancing on Ice" 2019 als Erster verlassen. Dafür sind Peer Kusmagk und Kat Rybkowski weiter.

Wer wird auf dem Eis weiter wachsen? Wer wird scheitern? Am Freitag, den 22. November 2019 geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von "Dancing on Ice" 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Bis dahin findest du auf dancingonice.de Infos zu den Promis, Videos und alle bisherigen Folgen.

