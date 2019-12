Am Freitag, den 20. Dezember 2019 steigt um 20:15 Uhr das große Finale von "Dancing on Ice", live in SAT.1. Die drei Finalisten haben über Wochen gezeigt, was sie alles in den vergangenen Monaten gelernt haben. Jetzt geben sie noch einmal alles, um zu gewinnen. Was Eric Stehfest antreibt, was seine schönsten Momente waren und ob er auch nach "Dancing on Ice" weiter auf dem Eis stehen wird, das liest du hier:

Warum möchten Sie gewinnen?

Eric Stehfest: "Für den 1. Platz gebe ich alles! Unsere harte Arbeit soll durch den Sieg belohnt werden. Genauer gesagt, das Risiko, das wir eingehen, die Emotionen, die wir bei den Zuschauern auslösen und vor allem die Verbindung zwischen mir und den Menschen da draußen. So ein Sieg ist eine Leistung von vielen beteiligten Personen. Ich bin auch nur das Produkt von denen, die mich mit geformt haben. Nicht nur ich habe das verdient, sondern alle, die das mit geleistet haben."

Was war der bisher schönste Moment auf dem Eis in den letzten Monaten – und welcher der Schlimmste?

Eric Stehfest: "Der schönste Moment war, als ich in der ersten Kür mit dem Eis geatmet habe und wir eine wunderbare Geschichte erzählt haben. Als ich dann gesehen habe, wie stolz meine Frau auf mich ist, hat es mich zutiefst berührt hier zu sein.

Der schlimmste Moment war als Amani sich ihre Bänder am Fuß gerissen hat. Das passierte direkt nach zwei Wochen Training und ich dachte an der Stelle, dass es für uns nun vorbei ist. Außerdem hatte ich mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil es bei einer Hebung passiert ist. Doch Amani sagte damals, beim Paarlauf gibt es keine Schuld."

Werden Sie dem Eislaufen nach dem Finale treu bleiben?

Eric Stehfest: "Ich hatte ein kurzes Gespräch mit Joti. Er meinte zu mir, wenn die Welt zu laut wird, geh einfach aufs Eis, mach die Musik an und lass dich treiben. Diesen Rat werde ich definitiv mitnehmen. Außerdem habe ich eine Vision im Kopf ein Musikvideo mit einigen Eislaufprofis zu drehen, aber das muss ich erstmal noch genau planen."

Diese drei Eistanz-Paare tanzen im Live-Finale von "Dancing on Ice" am Freitagabend um den Sieg:

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (22) und Joti Polizoakis (24)

Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)

Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)

