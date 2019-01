Auf die verbleibenden sechs Promis warten neue Herausforderungen – und eine Jury, die nun alles von ihnen fordert: Sarina Nowak, Kevin Kuske, Detlef Soost, John Kelly, Timur Bartels und Nachrückerin Aleksandra Bechtel müssen jetzt beweisen, dass sie eigenständig, frei von ihrem Profi-Partner, bei ihrer Kür überzeugen können. Die prominenten Teilnehmer bei "Dancing on Ice" müssen also der Jury zeigen, dass sie auch ohne die Hilfe ihrer Tanz-Partner eine überzeugende Kür tanzen können.

Aus für Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice"?

Gestern wurde bekannt, dass Sarah Lombardi wegen eines Muskelfaserrisses am Sontag nicht in der Live-Show antreten kann. Bedeutet das das Aus für Sarah bei "Dancing on Ice"? Nein! Sollte die Sängerin das 'Go' von ihrem Arzt bekommen, dass sie wieder auf dem Eis trainieren darf, kann Sarah wieder zu "Dancing on Ice" zurückkehren. So steht es in den Show-Regeln und gilt dementsprechend für alle Promis, die sich im Training verletzen. Die Nachrücker – in diesem Fall also Aleksandra Bechtel – verbleiben in diesem Fall dennoch in der Show.

Diese prominenten Eistänzer und Profis treten am Sonntag live an

