Am Freitag, den 20. Dezember 2019 steigt um 20:15 Uhr das große Finale von "Dancing on Ice", live in SAT.1. Die drei Finalisten haben über Wochen gezeigt, was sie alles in den vergangenen Monaten gelernt haben. Jetzt geben sie noch einmal alles, um zu gewinnen. Was Lina Larissa Strahl antreibt, was ihre schönsten Momente waren und ob sie auch nach "Dancing on Ice" weiter auf dem Eis stehen wird, das liest du hier:

Warum möchten Sie "Dancing on Ice" gewinnen?

Lina Larissa Strahl: "Ich will natürlich gerne gewinnen! Wenn man schon so weit gekommen ist, wäre es natürlich auch schön, den Pokal am Ende in den Händen zu halten. Allerdings mache ich mir nicht so wirklich den Stress: Die Eisprinzessin bin ich ja immerhin schon mal (lacht)."

Was war der bisher schönste Moment auf dem Eis in den letzten Monaten – und welcher der Schlimmste?

Lina Larissa Strahl: "Die schönsten Momente sind eigentlich immer die, wenn Jotis und meine Kür fehlerfrei geklappt hat oder zumindest so, dass wir beide total stolz sind. Und das war ich eigentlich – bis auf meinen kleinen Zusammenbruch bei 'Hype' – jedes Mal. Auch bei 'Ave Maria', wo ich kurz gestürzt bin. Trotzdem war ich megastolz darauf und fand unsere Choreo total toll. Das sind immer die schönsten Momente.

Der schlimmste Moment war der, wo ich bei 'Hype' diesen kleinen Fehler gemacht habe, der im Endeffekt gar nicht so schlimm aussieht, wie ich dachte. Aber das war so viel Stress in der Woche und ich hatte mich gerade auf diesen Part so sehr gefreut – und dann habe ich das verkackt. Damit bin ich dann kurzzeitig mal nicht klargekommen. Und das war tatsächlich der doofste Moment für mich."

Werden Sie dem Eislaufen nach dem Finale treu bleiben?

Lina Larissa Strahl: "Ich werde dem Eislaufen definitiv treu bleiben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen soll, aber ich will auf jeden Fall auch noch dazu lernen und es vor allen Dingen nie wieder verlernen!"

Diese drei Eistanz-Paare tanzen im Live-Finale von "Dancing on Ice" am Freitagabend um den Sieg:

Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (22) und Joti Polizoakis (24)

Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)

Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)

