Goldenes Halbfinale bei "Dancing on Ice"

Am Sonntag, den 3. Februar, kämpfen unsere Promi-Eiskunstläufer um den Einzug in die große Finalshow. Für Sarah Lombardi, Sarina Nowak, John Kelly, Timur Bartels und Aleksandra Bechtel bedeutet das: Noch mehr Training. Noch mehr Herausforderungen. Denn abermals hat die Jury, bestehend aus Katarina Witt, Judith Williams, Cale Kalay und Daniel Weiss, ihre Anforderungen noch einmal verschärft. Kommenden Sonntag müssen die fünf Prominenten und ihre Profi-Partner eine gemeinsam gedrehte Pirouette auf dem Eis präsentieren.

Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot vergolden das Halbfinale

Die Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot berührten mit ihrer Siegerkür bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im vergangenen Jahr Millionen von Menschen auf der ganzen Welt – am Sonntag laufen sie diese Kür live in SAT.1 noch einmal. Außerdem zeigen Savchenko und Massot erstmals im Fernsehen ihre exklusive Performance aus dem aktuellen Tour-Programm von "Holiday on Ice".

Diese prominenten Eistänzer und Profis treten am Sonntag live im Halbfinale an:

Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis , dreifacher Deutscher Meister im Eistanz

und , dreifacher Deutscher Meister im Eistanz Curvy-Model Sarina Nowak und David Vincour , Olympia-Teilnehmer und Profi-Eistänzer

und , Olympia-Teilnehmer und Profi-Eistänzer Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt , fünffache Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin

und , fünffache Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy , mehrfache britische Eiskunstlauf-Meisterin

und , mehrfache britische Eiskunstlauf-Meisterin Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf, Profi-Eiskunstläufer

"Dancing on Ice" – sonntags um 20:15 Uhr live in SAT.1