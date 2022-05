Preview: Halbfinale: Wer bewahrt einen kühlen Kopf und schafft es unter die letzten drei?

Kuchen, Torten und Desserts mit einem Wow-Effekt: Das schaffen die ambitionierten Patissier-Künstlerinnen und Konditormeister bei "Das große Backen – Die Profis" 2022. Hier gibt's alle Infos zur neuen Staffel auf einen Blick.

Start von "Das große Backen – Die Profis" 2022: An diesem Tag beginnt die 4. Staffel

Seit Sonntag, 24. April 2022 dürfen sich die Profiteams die Backschürzen um die Hüfte binden dürfen, denn hier ist die neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" gestartet.

Sendezeiten & Sendetermine der 4. Staffel

Du willst in die Welt voller süßer Leckereien eintauchen? Dann freue dich auf vier neue Folgen von Deutschlands größter Backshow. Alle Sendetermine und Sendezeiten zum Backen und Staunen erfährst du in der untenstehenden Tabelle:

Folge Ausstrahlungsdatum Uhrzeit Sender Folge 1 24. April 2022 17:40 Uhr SAT.1 Folge 2 1. Mai 2022 17:40 Uhr SAT.1 Folge 3 8. Mai 2022 17:40 Uhr SAT.1 Folge 4 – Finale 15. Mai 2022 17:40 Uhr SAT.1

Wiederholung: Ganze Folgen, Livestream von "Das große Backen – Die Profis" 2022

Sollte dein Fernseher einmal belegt sein, kannst du dir die Back-Show auch online live schauen. Über den Livestream kannst du die neuen Folgen zur gewohnten Uhrzeit auf deinem Smartphone, PC oder Tablet verfolgen.

Nach der Sendung stehen dir alle ganzen Folgen als Wiederholung online zur Verfügung. Auf der Webseite von "Das große Backen – Die Profis" findest du alle Episoden, Highlights aus der Sendung und lustige Outtakes. Alternativ kannst du dir die Wiederholungen auf sixx ansehen.

So funktioniert die Show

In der SAT.1-Backstube wollen sich die Profis von ihrer Schokoladenseite zeigen: Bei "Das große Backen – Die Profis" treten insgesamt zwölf Konditormeister:innen sowie Patissiers und Patissièren in Zweierteams gegeneinander an und kämpfen um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld.

Die Profi-Teams müssen in jeder Folge zwei Herausforderungen meistern und stehen dabei unter dem wachsamen Auge der Jury. Das Duo, das am Ende einer Folge die wenigsten Punkte gesammelt hat, scheidet aus.

Lerne die Kandidatinnen und Kandidaten der 4. Staffel kennen

Sie können von der Backstube einfach nicht genug bekommen: Zwölf Profibäcker:innen stellen sich den Challenges der Jury und kämpfen Woche für Woche um den Einzug in die nächste Runde. Wer sich die berühmten Backjacken für die 4. Staffel anziehen darf, erfährst du hier.

Wer ist die Jury in Staffel 9 von "Das große Backen"?

Was wäre eine SAT.1-Backshow ohne eine hochkarätige Jury? Die Motivtorten-Expertin Bettina Schliephake-Burchardt und der mehrfache Patissier des Jahres Christian Hümbs bewerten auch in Staffel 4 die Gebäcke und Kreationen der Profibäcker:innen. Der dritte Juror ist Günther Koerffer. Der Hofkonditor des schwedischen Königshauses nimmt die süßen Kreationen der Profibäcker genau unter die Lupe. Den drei Juror:innen entgehen keine Fehler, sie entscheiden über die heiß begehrten Punkte für die nächste Runde.

Bist du neugierig geworden? Schon bald erwarten dich hier mehr spannende Infos und Neuigkeiten rund um "Das große Backen – Die Profis" 2022.