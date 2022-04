Start der 4. Staffel ist am 24. April 2022. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle Sendetermine und Sendezeiten.

Sechs Profibäcker:innen und Konditormeister:innen stellen sich den kulinarischen Herausforderungen der Jury. Erfahre hier, wer um den Goldenen Cupcake kämpft.

"Das große Backen – Die Profis" 2022 wird wieder von Enie van de Meiklokjes moderiert.

"Das große Backen – Die Profis": Darum geht's in der Show

Zwölf Konditormeister:innen sowie Patissiers und Patissières konkurrieren auf höchstem Niveau um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld. Die Profi-Version von "Das große Backen" fordert Perfektion, ausgeführt mit Präzision und Fachkunde. Denn nur wer das Überraschungselement beherrscht und Aromen gekonnt bis zur Geschmacksexplosion kombiniert, erklimmt den Back-Olymp.

So erfährst du die Punkte der Jury

Für jedes Gebäck erhalten die Profi-Teams Punkte der Jury, unterteilt in die Kategorien Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad. Nach der Sendung findest du die vollständige Punkteübersicht auf dem Facebook- und dem Instagram-Kanal von @dasgrossebacken und im Artikel zu den Kandidat:innen.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Das große Backen – Die Profis" 2022

Am 24. April 2022 fällt der Startschuss für außergewöhnliche und extravagante Torten und Gebäcke. Nach der ersten Folge erwarten dich drei weitere spannende Sendungen von "Das große Backen – die Profis". Das große Finale findet am 15. Mai 2022 statt. Alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick findest du in der Tabelle:

Wann läuft "Das große Backen – Die Profis" 2022?

Folge Ausstrahlungsdatum Uhrzeit Sender Folge 1 24. April 2022 17:40 Uhr SAT.1 Folge 2 1. Mai 2022 17:40 Uhr SAT.1 Folge 3 8. Mai 2022 17:40 Uhr SAT.1 Folge 4 – Finale 15. Mai 2022 17:40 Uhr SAT.1

So verfolgst du "Das große Backen – Die Profis" im Livestream

Einen Blick in die SAT.1-Backstube werfen kannst du auf mehreren Wegen: Entweder verfolgst du Deutschlands größte Backshow im TV oder du klickst dich online in den kostenlosen Livestream. Auch Joyn bietet einen kostenfreien Livestream während der Sendung an.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Das große Backen – Die Profis" 2022

Solltest du eine Episode von "Das große Backen – Die Profis" verpasst haben, kannst du dir alle ganzen Folgen auch im Nachhinein online auf sat1.de anschauen. Die Wiederholungen gibt es alle in einer Playlist. Alternativ dazu steht dir die Mediathek auf Joyn zur Verfügung.

Das sind die Kandidat:innen in Staffel 4

Sie sind Spezialist:innen im Tortenböden stapeln, Schokolade temperieren und darin, süße Köstlichkeiten in kulinarische Blickfänger zu verwandeln. Auch 2022 treten acht talentierte Profibäcker:innen in der SAT.1-Backshow an und kämpfen in Deutschlands härtestem Backwettbewerb gegeneinander. Wer die Kandidat:innen der neuen Staffel sind, erfährst du hier.

Wer ist raus bei "Das große Backen – Die Profis" 2022?

Am Ende jeder Folge muss ein Team die Sendung verlassen. Wer das sein wird und welche Patzer zum Ausscheiden geführt haben, erfährst du jede Woche in Kurzform hier. Ausführliche Infos zu den Exits bekommst du auf dieser Seite.

Alle Rezepte von "Das große Backen – Die Profis" 2022

Rustikale Kuchen, Hefezöpfe und vollmundige Torten sind kein Problem für dich? Dann sind die Rezepte der Profibäcker:innen und -konditor:innen genau das richtige für dich. Alle Rezepte aus der 4. Staffel findest du hier.

Die Jury und Moderatorin der Backshow

Moderatorin Enie van de Meiklokjes begleitet die Profi-Teams durch vier Folgen, in denen sie jeweils zwei Aufgaben absolvieren müssen. Nach einem Wettbacken der Meisterklasse werden ihre Dessert-Kreationen von den drei Juror:innen bewertet.

Wieder mit dabei sind die Branchen-Koryphäen Bettina Schliephake-Burchardt, Motivtorten-Königin und zertifizierte Schokoladen-Sommelière, Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres, und Günther Koerffer, Hofkonditor am Schwedischen Königshaus sowie Präsident der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung.

Finale: Das gibt es bei "Das große Backen – Die Profis" zu gewinnen

Wer schafft es, Woche für Woche exzellente Leistungen in der SAT.1-Backstube zu erbringen? Das Gewinner-Team darf sich nicht nur über den Goldenen Cupcake als Trophäe freuen, sondern auch über Ruhm und Ehre sowie 10.000 Euro.

Alle Formate im Kosmos von "Das große Backen – Die Profis"

Das große Backen

Bei "Das große Backen" ist die Jury auf der Suche nach Deutschlands bester Hobbybäckerin oder Deutschlands bestem Hobbybäcker. Insgesamt zehn ambitionierte Kandidat:innen treten im kulinarischen Wettkampf gegeneinander an und wollen beweisen, dass sie nicht nur in der heimischen Küche leckere Kunstwerke kreieren können. Alle Infos zum Format findest du hier.

Das große Promibacken

Auch prominente Hobbybäcker:innen stellen sich jährlich dem kulinarischen Wettstreit im SAT.1-Backzelt. Schauspieler:innen, Sportler:innen, Models oder Sänger:innen dürfen sich beim Kneten, Rühren und Backen am Backofen beweisen und zeigen, welches bisher unbekannte Talent in ihnen steckt. Alle Infos zu "Das große Promibacken" findest du hier.