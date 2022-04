"Das große Backen – Die Profis" 2022: Alle Rezepte aus Staffel 4

Signature-Törtchen, Pralinen und Schokoladenschaustücke in Folge 1

Die Teams backen in der ersten Aufgabe ihre "Signature"-Miniaturen. In den kleinen Köstlichkeiten soll die Persönlichkeit der Profi-Teams verewigt sein. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche - die Gebäcke sollen die Individualität des jeweiligen Teams ausdrücken. In der zweiten Aufgabe wird von den Profi-Teams ein Schokoladenschaustück mit Zucker-Dekor zum Thema "Tierkreiszeichen" gefordert. Wer wird die Jury mit seinen Kreationen beeindrucken konnte, und wer die Show in Folge 1 am Ende verlassen musste, erfährst du hier.

Hier findest du alle Rezepte der 4. Staffel. Schon am Sonntag, 24. April 2022, um 17:40 Uhr in SAT.1 lief die erste Folge von "Das große Backen – Die Profis". Jetzt heißt es wieder: "Auf die Plätzchen, fertig, backt!"