Zuckerfreie Sommertorten und Obstgärten im Halbfinale

In Folge 3 durften die Profis nicht nur kein Rezept verwenden, sondern auch keinen Zucker. Als Alternative standen ihnen unter anderem Kokosblutenzucker, Xylit, Honig oder Ahornsirup zur Verfügung. In der zweiten Aufgabe stand ein Schokoladen-Schaustück in Form eines Obstbaums im Fokus. Passend dazu schmückten Torten und kleine Gebäcke den Obstgarten.

Süße und herzhafte Biskuitrollensowie Jahrmarkt-Desserts in Folge 2

In Folge 2 zeigt sich, wer auch ohne Rezept die Grundlagen der Backkunst beherrscht. Die fünf verbliebenen Teams sollen jeweils zwei Biskuitrouladen backen: Eine süße und eine herzhafte Variante. Dafür stehen den Kandidat:innen eine Vielzahl von Obst und Gemüse zur Verfügung. In der zweiten Runde möchte die Jury nicht nur ein Schaustück aus geblasenem und gegossenem Zucker, sondern auch noch drei weitere essbare Dessert im Jahrmarkt-Look.

Signature-Törtchen, Pralinen und Schokoladenschaustücke in Folge 1

Die Teams backen in der ersten Aufgabe ihre "Signature"-Miniaturen. In den kleinen Köstlichkeiten soll die Persönlichkeit der Profi-Teams verewigt sein. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche - die Gebäcke sollen die Individualität des jeweiligen Teams ausdrücken. In der zweiten Aufgabe wird von den Profi-Teams ein Schokoladenschaustück mit Zucker-Dekor zum Thema "Tierkreiszeichen" gefordert. Wer wird die Jury mit seinen Kreationen beeindrucken konnte, und wer die Show in Folge 1 am Ende verlassen musste, erfährst du hier.

Hier findest du alle Rezepte der 4. Staffel. Schon am Sonntag, 24. April 2022, um 17:40 Uhr in SAT.1 lief die erste Folge von "Das große Backen – Die Profis". Jetzt heißt es wieder: "Auf die Plätzchen, fertig, backt!"