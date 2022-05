Das große Backen - Die Profis

Wer ist raus, wer hat Staffel 4 gewonnen?

Die Elite der Konditormeister:innen, Bäcker:innen und Schokoladensommelieres hat die SAT.1-Backstube bereits betreten. Jetzt kämpfen sie um den goldenen Cupcake. Wer in welcher Folge die Show verlassen muss und wie viele Punkte die Teams in jeder Folge ergattern konnten, erfährst du in diesem Artikel.