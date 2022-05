Die 4. Staffel von "Das große Backen – Die Promis" ist am 24. April 2022 gestartet. Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle Sendetermine und Sendezeiten.

Zwölf Profibäcker:innen und Konditormeister:innen stellen sich in sechs Teams den kulinarischen Herausforderungen der Jury. Erfahre hier, wer um den Goldenen Cupcake kämpft.

Auf dieser Seite liest du, welche Teams die Show schon verlassen mussten und wer weiter um den Sieg kämpft. Alle Infos zur 4. Staffel findest du in dieser Übersicht.

Wer ist raus? In der zweiten Folge musste Team Grün die Backshow verlassen.

Wer sind die Kandidat:innen bei "Das große Backen – Die Profis" 2022?

Zwölf Kandidat:innen, sechs Teams und eine Gemeinsamkeit: Sie alle zaubern aus Butter, Zucker, Mehl und Schokolade unglaubliche kulinarische Kunstwerke. Bei "Das große Backen – die Profis" 2022 duellieren sich Profibäcker:innen und Konditormeister:innen der Extraklasse in vier Folgen. Nur ein Team kann am Ende den Titel holen und darf den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro mit nach Hause nehmen. Hier erfährst du, welche Kandidat:innen an der Backshow teilnehmen.

"Das große Backen – Die Profis" 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei?

In jeder Folge stellen sich die Teams zwei Aufgaben, die nach Ablauf der Zeit von der Jury verkostet werden. Konditormeisterin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt, Chef-Patissier Christian Hümbs und Günther Koerffer, Hofkonditor am Schwedischen Königshaus, vergeben anschließend jeweils bis zu zehn Punkte für Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad. Wer am Ende der Show die wenigsten Punkten sammeln konnte, scheidet aus und muss "Das große Backen – Die Profis" verlassen. Weitere Infos zu den Exits der Show findest du hier.

Wer ist raus? Diese Teams mussten bereits gehen:

Wer ist noch dabei bei "Das große Backen - Die Profis 2022?

Team Blau: Katrin und Stefan

Team Rot: Annica und Max

Team Gelb: Janosch und Richard

Team Schwarz: Michael und Natalie

Die Punkte der Kandidat:innen bei "Das große Backen – Die Profis" 2022

Wie viele Punkte die Backtalente für ihre kulinarischen Kunstwerke erhalten haben, siehst du hier in der Tabelle:

Team Gesamtpunktzahl Folge 1 Team Blau: Katrin und Stefan 48 Team Rot: Annica und Max 49 Team Lila: Jan und Leona 28 – RAUS Team Schwarz: Michael und Natalie 41 Team Gelb: Janosch und Richard 33 Team Grün: Fatmanur und Nicole 36

Parallel zur TV-Ausstrahlung kannst du dir die neuen Folgen auch im Livestream ansehen. Alle ganzen Folgen gibt's auch als Wiederholung auf der Webseite von "Das große Backen - Die Profis" 2022.