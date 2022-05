Die 4. Staffel von "Das große Backen – Die Promis" startet am 24. April 2022.

Zwölf Profibäcker:innen und Konditormeister:innen stellen sich in sechs Teams den kulinarischen Herausforderungen der Jury. Erfahre hier, wer um den Goldenen Cupcake kämpft.

Alle Infos zur 4. Staffel findest du in dieser Übersicht.

Preview: Halbfinale: Wer bewahrt einen kühlen Kopf und schafft es unter die letzten drei?

Livestream und Wiederholung des Halbfinales

Eine neue Folge von "Das große Backen – Die Profis" 2022 läuft heute Nachmittag. Am Sonntag, 8. Mai 2022 um 17:40 Uhr läuft Folge 3 im TV. Solltest du keine Zeit für Deutschlands größte Backshow haben, findest du hier nach der Sendung die ganze Folge als Wiederholung zum noch mal gucken.

Alternativ wird die Folge an folgenden Tagen auf sixx wiederholt:

So verfolgst du "Das große Backen – Die Profis" 2022 im Livestream

Stress im Alltag und keine Zeit, die Ausstrahlung im Fernsehen zu sehen? Kein Problem. Parallel zur gewohnten TV-Ausstrahlung gibt es auch online einen Livestream zur Show auf der Webseite von "Das große Backen – Die Profis". So kannst du dir alle Folgen auch einfach von unterwegs ansehen. Alternativ gibt es auch eine Liveübertragung auf Joyn.

TV-Ausstrahlung: Wo wird die Backshow 2022 übertragen?

In der 4. Staffel erwarten dich vier spannende Sendungen mit den Profis in der Backstube. Alle "Das große Backen – Die Profis"-Folgen dieser Staffel siehst du sonntags zur gewohnten Uhrzeit, um 17:40 Uhr, in SAT.1 sowie auf Joyn. Alle Sendetermine kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Alle ganzen Folgen von "Das große Backen – Die Profis" 2022 online als Wiederholung

Du hast eine Folge von Deutschlands größter Backshow verpasst? Kein Grund zur Verzweiflung! Alle ausgestrahlten Episoden kannst du dir im Nachgang noch einmal ansehen. Dafür hast du zwei Möglichkeiten: Alle ganzen Folgen findest du online auf sat1.de. Alternativ kannst du dich auf die Webseite der Streaming-Plattform Joyn klicken, denn auch hier steht dir die verpasste Sendung nachträglich zur Verfügung.

Wiederholung von "Das große Backen – Die Profis" 2022 im TV

Auch im TV gibt es Wiederholungen aller Folgen der 4. Staffel. Wann du diese auf dem Sender sixx sehen kannst, erfährst du in der unten stehenden Übersicht:

Folge 1: 30. April 2022 um 20:15 Uhr auf sixx

30. April 2022 um 20:15 Uhr auf sixx Folge 2: 7. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx

7. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx Folge 3: 14. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx

14. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx Folge 4: 21. Mai 2022 um 20:15 Uhr auf sixx

Alle wichtigen Infos zur 4. Staffel

Es gibt noch viel mehr zur neuen Staffel zu erfahren. Alle wichtigen Infos zu den Sendezeiten, den Promis und dem Ablauf der Show findest du hier auf einen Blick zusammengefasst.