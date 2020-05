Es wird wieder kunstvoll in der SAT.1-Backstube: Bei "Das große Backen – Die Profis" tritt ab Sonntag, 17. Mai 2020, um 17:45 Uhr, die Crème de la Crème der Backkunst zum Wettstreit um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro an. Sechs Duos aus KonditormeisterInnen und Pâtissiers stellen sich in der zweiten Staffel der kritischen Jury und brandneuen, ambitionierten Challenges.

An die Mixer, fertig, los: Die zweite Staffel kommt!

Die Jury erwartet hohe Backkunst

Juror Christian Hümbs formuliert seine Erwartungen klar: "Ich möchte keine Aromen von der Stange, sondern Maßanfertigungen."

Günther Koerffer (Juror und Hofkonditor am Schwedischen Köngigshaus) ergänzt seine hohen Ansprüche: "Fehler sind bei Profis unverzeihbar. Ausreden könnt ihr mit Schokolade auf die Torte schreiben, aber ich will sie mir nicht anhören."

Für den Staffel-Auftakt wünschen sich die Juroren Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt (Motivtorten-Expertin), Christian Hümbs (mehrfacher "Pâtissier des Jahres“) und Günther Koerffer ein Kennenlernen der besonderen Art. Die Profis-Teams sollen 50 handgefertigte Miniaturen unter dem Motto "Unsere Besten" herstellen. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche – die Gebäcke sollen die Individualität eines Teams ausdrücken, die durch kleine Feinheiten auf den ersten Blick zu erkennen ist und mit einem originellen Geschmacksbild punktet.

In jeder Folge fordert die Jury die Teams in zwei sehr unterschiedlichen Challenges heraus: Miniaturen, Schokoladen- und Zuckerschaustücken, Klassiker ohne Rezept oder einer Live-Performance sind in der zweiten Staffel von "Das große Backen – Die Profis" 2020 gefordert.

Die Profi-Teams in der Übersicht

Team Rot: Oliver Rahm (26), Konditormeister im "Café-Konditorei Geiler" und Roman Schäfer (27), Konditormeister und Chef Patissier im "Speisemeisterei“ in Stuttgart (Restaurant mit Michelin Stern)

(26), Konditormeister im "Café-Konditorei Geiler" und (27), Konditormeister und Chef Patissier im "Speisemeisterei“ in (Restaurant mit Michelin Stern) Team Gelb: Fabian Böckeler (24), Konditormeister im "Böckeler Confiserie- und Kaffeehausbetriebe" in Karlsruhe und Joachim Habiger (56), Koch und Konditor in der Fachschule "SüssDeko" in Fellbach

(24), Konditormeister im "Böckeler Confiserie- und Kaffeehausbetriebe" in und (56), Koch und Konditor in der Fachschule "SüssDeko" in Team Grün: Michael Leiter (37) und Johannes Warmuth (32), beide Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für Lebensmittel, Touristik und Zahntechnik in Wien und letzterer von "Vienna Pastry Arts" in Wien

(37) und (32), beide Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für Lebensmittel, Touristik und Zahntechnik in Wien und letzterer von "Vienna Pastry Arts" in Team Lila: Inga Hautopp (38), Backstubenleiterin/Konditormeisterin im "Café Classique" in Münster und Michael Schardien (27), Konditormeister und Koch im "Restaurant & Café Chagall" in Ahlen

(38), Backstubenleiterin/Konditormeisterin im "Café Classique" in und (27), Konditormeister und Koch im "Restaurant & Café Chagall" in Team Schwarz: Team "Resi" Regina Lanz (27), Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in Neuburg an der Donau und Sybille Langner (29), Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger“ in Neu-Isenburg

(27), Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in und (29), Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger“ in Team Blau: Emily Gordon (23), Konditormeistern in "Emily‘s – Chocolaterie und Kucherei" im Kreis Unna und Leonie Dold (24), Konditormeisterin im "Hotel-Café Adler" in Triberg

"Das große Backen – Die Profis", vier Folgen, moderiert von Enie van de Meiklokjes, produziert von Tower Productions – am Sonntag, 17. Mai 2019, um 17:45 Uhr in SAT.1.