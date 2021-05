Du hast mal wieder Lust, dich in deiner Küche richtig auszutoben, weißt aber nicht, was du backen sollst? Dann helfen dir die Kandidatinnen und Kandidaten von "Das große Backen – Die Profis" weiter. Denn sie haben eine fulminante Auswahl an Rezepten, mit denen sie in der SAT.1-Backstube dem Sieg entgegenstreben.

Damit du dich und deine Liebsten zuhause genauso verwöhnen kannst, wie es die Profis mit der Jury tun, findest du hier alle Rezepte aus Staffel 3 in der Übersicht.

Im Trailer: Die Profis backen wieder

Alle Rezepte aus Folge 1

In der ersten Folge der neuen Staffel haben die Profis zwei Herausforderungen zu meistern: Sie sollen mit 50 handgemachten Miniaturen ihre Persönlichkeit und Individualität zum Vorschein bringen. Zudem kreiert jedes Team einen Waggon für einen köstlichen Schoko-Zug.

Noch sind die Rezepte für diese Köstlichkeiten geheim, aber sobald sie verfügbar sind, findest du sie hier.

"Das große Backen – Die Profis" startet am Sonntag, 9. Mai 2021 um 17:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn in die neue Staffel.