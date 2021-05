Sechs Profi-Teams wollen es wissen: Können sie sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen und die Jury von ihren Back-Kunstwerken überzeugen oder schrammen sie knapp am Sieg vorbei? Diese zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Das große Backen – Die Profis" 2021 dabei.

Im Trailer: Die Profis backen wieder!

Team Gelb: Helmut und Oliver

Helmut und Oliver sorgen in Team Gelb für eine Premiere der Show. Zum ersten Mal ist mit den beiden Südtirolern ein Profi-Duo aus Italien dabei. Oliver (27) kommt aus einer Konditorenfamilie und ist als Konditor und Pâtissier der Zunft treu geblieben. Vor allem die klassische Konditorei liegt ihm – egal, ob Zuschauerschaustücke oder Schokolade.

Helmut (48) ist ein wahrer Alleskönner in der Welt der Pâtisserie. Auch in stressigen Situationen behält er einen kühlen Kopf – immerhin hat er schon einiges an Berufserfahrung gesammelt.

Team Rot: Dominik und Lena

Lena und Dominik bilden Team Rot. Sie ist Konditormeisterin, er ist Konditormeister. Die beiden bilden nicht nur beruflich, sondern auch in der Liebe ein starkes Team. Lenas (26) Geheimwaffe sind ihre kalten Hände, mit denen sie am liebsten Kreationen aus Schokolade zaubert. Zudem ist sie für Dekor und filigrane Arbeiten zuständig. Dominik (29) ist ein Fachmann in Sachen klassische Konditorei und ein Gespür für die richtigen Geschmackskomponenten.

Team Lila: Anne und Katja

Anne und Katja aus Team Lila sind ein eingespieltes Team. Beide lieben die Arbeit mit der Schokolade, doch Katjas (38) wahre Stärken sind Torten, womit sich die Pâtissière auch selbstständig gemacht hat. Konditorin Anne (26) strotzt vor Energie und steckt diese in jedes Törtchen. Die beiden kennen sich von der Ausbildung: Anne lernte bei Katja ihr Handwerk.

Team Blau: Angelika und Manfred

Manfred hat bei Angelika aus Team Blau einen Kurs belegt und seitdem verstehen sich die beiden ohne Worte. Nachdem Angelika (52) der Titel als Konditorenmeisterin verliehen wurde, gründete sie 2017 ihr eigenes Unternehmen "CakeArt". Manfred (25) gewann 2013 den Landeslehrlingswettbewerb der Konditoren NÖ sowie die Goldmedaille im Bundeslehrlingswettbewerb der Konditoren.

Team Grün: Alex S. und Veronika

Alex (29) hegt eine Faszination für moderne französische und internationale Pâtisserie. Veronika (25) hat ein Händchen für filigranen Umgang und dekorative Umsetzung mit Schokolade. Die beiden lernten sich kennen, als Veronika ein Praktikum in seiner Pâtisserie Theodor machte. Alex und Veronika aus Team Grün sind kreative Köpfe, die schnell lernen. Als Team gleichen sie ihre gegenseitigen Schwächen gekonnt aus.

Team Schwarz: Alex G. und Robin

Alex (31) ist ein Perfektionist und beherrscht das Arbeiten mit Zucker auf ganzer Linie. Robins (31) Stärke ist der Umgang mit Schokolade. Dank seiner ruhigen und strukturierten Art meister er jede Herausforderung. Seit 2016 arbeiten Alex und Robin aus Team Schwarz zusammen und bezeichnen sich als absolute Team-Player. Sie lieben Spontanität und scheuen sich nicht vor Herausforderungen.

Welches Team Woche für Woche die Jury mit seinen Kreationen begeistert und im Finale auf den Goldenen Cupcake und das Preisgeld über 10.000 Euro hoffen darf, erfährst du immer Sonntag, um 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.