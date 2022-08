"Das große Backen" 2022 - Staffel 10: Alle Infos zu den Gästen, Kandidat:innen, Jury und Moderatorin

"Das große Backen" 2022 ist eine Backshow, die von Enie van de Meiklokjes moderiert wird.

Die 10. Staffel startet am Sonntag, 4. September 2022. Auf sat1.de findest du alle Sendetermine und Sendezeiten.

In der Jubiläumsstaffel treten wieder zehn ambitionierte Teilnehmer:innen zum Kampf um den goldenen Cupcake an.

Süßes Jubiläum: "Das große Backen" feiert die 10. Staffel

Zehn Jahre, zehn Staffeln und hundert Hobbybäcker:innen: "Das große Backen" feiert das großes Jubiläum in SAT.1. In der 10. Staffel der erfolgreichsten Tortenshow Deutschlands können sich die Kandidat:innen und die Zuschauer:innen auf besondere Gastjuror:innen mit besonderen Herausforderungen freuen.

Die Gäste in der 10. Staffel

Paul Hollywood: Juror-Ikone von "Great British Bake-Off"

Juror-Ikone von "Great British Bake-Off" Starkoch Tim Raue: Coach bei "The Taste"

Coach bei "The Taste" Axel Schmitt: Brotsommelier

Brotsommelier Günther Körffer: Juror bei "Das große Backen – Die Profis" und Hofkonditor am Schwedischen Königshaus sowie Präsident der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung

Juror bei "Das große Backen – Die Profis" und Hofkonditor am Schwedischen Königshaus sowie Präsident der europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung Rebecca Mir: Gewinnerin von "Das große Promibacken" 2020

Gewinnerin von "Das große Promibacken" 2020 Hannes Güther: Gewinner von "Das große Backen" 2021

Gewinner von "Das große Backen" 2021 Bianca Lackner-Wohlgemuth: Finalistin bei "Das große Backen" 2017 und seit 2019 Konditormeisterin

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Das große Backen" 2022

Das lange Warten hat bald ein Ende: "Das große Backen" startet am Sonntag, 4. September 2022 um 17:15 Uhr. Alle Infos zum Start und den Sendeterminen findest du hier. Du kannst dich auf acht spannende Folgen freuen, um deine Backkenntnisse auszubauen.

So verfolgst du Deutschlands größte Backshow im Livestream

Die 10. Staffel von "Das große Backen" solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung findest du online einen Livestream, mit dem du deine Lieblings-Backshow streamen kannst. Joyn bietet ebenfalls einen kostenlosen Livestream an.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Das große Backen" 2022

Verpasste Folgen sind kein Grund zur Trauer. Alle ganzen Folgen stehen dir online auf der Webseite zur Verfügung, sodass du sie dir auch im Nachgang ansehen kannst. Auch in der Mediathek von Joyn findest du nach und nach alle Folgen der 10. Staffel.

Das erwartet dich in Folge 1

Traditionell startet die Jubiläumsstaffel zum kulinarischen Kennenlernen mit dem Lieblingsrezept der Hobbybäcker:innen.

Bei der technischen Prüfung vom britischen Star-Juroren Paul Hollywood geht es schon in der ersten Folge um die Back-Champions-League: Arlettes, ein delikates, feinblättriges Knuspergebäck aus Frankreich, hauchdünn wie eine Waffel mit eingewickelter Zucker-Zimt-Mischung, die beim Backen karamellisieren soll.

Auch "Meine gebackene Visitenkarte" hat in der ersten Show jeder Staffel Tradition. Gefordert ist eine 3D- oder Motivtorte, mit der die Kandidat:innen sich selbst, den Beruf oder eine Leidenschaft präsentieren.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 10

Zehn Hobbybäcker:innen sind bei "Das große Backen" 2022 dabei. Wer in dieser Staffel den Rührlöffel schwingt, erfährst du bald hier. Bis dahin kannst du dir die Kandidat:innen der letzten Staffel noch einmal anschauen und in Erinnerung schwelgen.

Die Moderatorin von "Das große Backen" 2022

Auch dieses Jahr wird Enie van de Meiklokjes die 10. Staffel von "Das große Backen" moderieren. Zusätzlich übernimmt sie in Folge eins und zwei auch den Juroren-Job an der Seite von Christian Hümbs. Alle Infos zu der Moderatorin findest du hier.

Die Jury von "Das große Backen" 2022

Verkostet und beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen "Patissier des Jahres". Mehr Infos zur Jury gibt's hier.

So funktioniert "Das große Backen"

Fondant ausrollen, Biskuitböden backen und Figuren modellieren will gelernt sein. Die teilnehmenden Kandidat:innen mussten in mehreren Castingrunden ihr Können unter Beweis stellen, denn schließlich sucht die Jury "Deutschlands beste:n Hobbybäcker:in".

In jeder Folge bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei Aufgaben gestellt, die sie in einer bestimmten Zeit absolvieren müssen. Gemeistert werden die Herausforderungen in einem Zelt auf dem Gelände des Schloss Stülpe in Brandenburg.

Die Bewertung: So erfährst du, wie viele Punkte die Kandidat:innen in der Show erhalten haben unkte der Kandidat:innen

Die Juror:innen kann pro Aufgabe bis zu 10 Punkte vergeben, also insgesamt maximal 30 Punkte. Bewertet werden Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad des Gebäcks. Am Ende einer Folge muss der Hobbybäcker oder die Hobbybäckerin mit den wenigsten Punkten die Show verlassen.

Die wöchentliche Punktetabelle findest du auf den Social-Media-Kanälen von "Das große Backen":

Wer kann die begehrte rote Schürze ergattern?

Der oder die Kandidat:in mit der höchsten Punktzahl der drei absolvierten Aufgaben pro Sendung bekommt die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche". Welches Backtalent sich in welcher Woche die rote Schürze schnappen konnte, erfährst du ab Folge 1 in der nachfolgenden Übersicht.

Wer ist raus bei "Das große Backen" 2022?

Am Ende jeder Folge muss ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Sendung verlassen. Wer das sein wird, erfährst du jede Woche hier. Ausführliche News zum Exit gibt's auf dieser Seite.

Finale: Das gibt es bei "Das große Backen" 2022 zu gewinnen

Der Gewinner oder die Gewinnerin der 10. Staffel von "Das große Backen" wird nicht nur Ruhm und Ehre erhalten, sondern auch eine Geldprämie in Höhe von 10.000 Euro, den goldenen Cupcake als Trophäe für die eigene Backstube und ein eigenes Backbuch mit allen Lieblingsrezepten.

Die Rezepte von "Das große Backen" 2022

Du hast gerade in einer der Sendungen deine Traumtorte gesehen und möchtest sie sofort nachbacken? Alle Rezepte der Staffel findest du hier.

Das sind die bisherigen Gewinner:innen von "Das große Backen"

Wer von den zehn Kandidaten und Kandidatinnen die diesjährige Staffel von "Das große Backen" gewinnen wird, ist noch unklar. Aber diese Hobbybäcker:innen haben bereits die legendäre Backshow gewonnen und durften sich über den goldenen Cupcake freuen:

Hannes Güther (Staffel 9)

Laura Bochinski (Staffel 8)

Tamara Westerfeld (Staffel 7)

Susanne (Staffel 6)

Patrick Dörner (Staffel 5)

Agnes Linsen (Staffel 4)

Monika Triebenbacher (Staffel 3)

Jil Waxweile (Staffel 2)

Heike Kahnt (Staffel 1)

Einen Überblick über alle Gewinner: innen der letzten Staffeln findest du außerdem hier.