"Das große Backen" startet 2022 in Staffel 10. Alle Infos zum Jubiläum gibt's hier.

Die Show wird acht Wochen lang immer sonntags um 17:40 Uhr in SAT.1 im TV ausgestrahlt.

Der Ring ist eröffnet: Zehn ambitionierte Hobbybäcker:innen kämpfen in der Backstube um den goldenen Cupcake.

In diesem Jahr wird in der Backstube ordentlich gefeiert: "Das große Backen" wird 10 Jahre alt, das Jubiläum wird in der neuen Staffel genussvoll zelebriert. Damit du keine neue Folge verpasst, erfährst du hier alles zum Startdatum und den Sendezeiten.

Start von "Das große Backen" 2022

Das Startdatum ist bisher noch nicht veröffentlicht. Sobald es bekannt gegeben wird, erfährst du es hier als Erste:r. Freu dich jetzt schon auf acht spannende Folgen in der Jubiläumsstaffel.

"Das große Backen" 2022: Alle Sendezeiten und Sendetermine

Du willst in die Welt voller süßer Leckereien eintauchen? Alle Sendezeiten zum Backen und Träumen werden hier zeitnah bekannt gegeben. Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich also!

"Das große Backen" 2022 im TV und online sehen

Jeden Sonntag um 17:40 Uhr gibt es in SAT.1 eine neue Folge von Deutschlands größter Backshow. Diese kannst du dir entweder live im Fernsehen oder online zur gleichen Zeit im Livestream ansehen.

Solltest du eine Folge im TV verpasst haben: Alle ganzen Folgen gibt es nach der Ausstrahlung online als Wiederholung in einer Playlist. Zusätzlich werden die einzelnen Episoden auch auf sixx wiederholt.

Moderatoren, Jury, Promis und Kandidaten: Wer ist in Staffel 10 dabei?

Was wäre "Das große Backen" ohne ambitionierte Bäcker:innen: Zehn begabte Teilnehmer:innen treten im Kampf um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro an. Doch bevor eine:r von ihnen die Siegestrophäe mit nach Hause nehmen darf, muss er oder sie die anspruchsvollen Aufgaben der Jury meistern.

Wer in der Jubiläumsstaffel die Verkostung und die Punktevergabe übernimmt, erfährst du ebenfalls bald auf dieser Seite.