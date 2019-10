Neue Folge, neue Herausforderungen! Die 5 Kandidaten, die noch im Rennen sind, machen sich an die Aufgaben, die die Jury in Folge 6 parat hat.

"Das große Backen" 2019: Herausforderungen für die Hobbybäcker in Folge 6

Nur noch die 5 besten unter den Hobbybäckern konkurrieren um den Sieg bei "Das große Backen" 2019. Die Jury aus Christian Hümbs und Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt hat herausfordernde Aufgaben für die Kandidaten parat:

"Cocktail Cake": Die erste Aufgabe wird feucht-fröhlich und kann für einen Schwips sorgen. Die verbliebenen 5 Kandidaten sollen einen Cocktail in einen Kuchen verwandeln und dabei Geschmack und Optik des Getränkes wiederspiegeln. Prost! "Saint Honore": In der Technischen Prüfung führt Christian die Kandidaten nach Frankreich: Er erwartet ein kronenförmiges Gebäck, das nach dem heiligen Honorius, dem Schutzheiligen der französischen Bäcker, benannt ist. "Zauberwürfel aus 25 Petit Fours: Aufgabe 3 verlangt den Kandidaten alles ab. Zwei verschiedene Sorten werden unterschiedlich farbig glasiert und ergeben zusammen die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Jugend der 80er.

Tammy glänzte in Folge 5 ganz besonders durch ihre Leistungen und so war es auch kein Wunder, dass ihr die rote Schürze überreicht und sie zur Bäckerin der Woche gekürt wurde. Eine Ehre für die Sozialarbeiterin.

Wenig Grund zur Freude hatten hingegen Tanja und Steffen. Beide zeigten gute Leistungen, aber keine herausragenden und so lief ihnen die Konkurrenz quasi davon. Bei einem der beiden sahen die Juroren aber mehr Potenzial, um in der nächsten Episode zu zeigen, was in ihm steckt – und das war Steffen.

Für ihn geht die Reise weiter und er hat weiterhin die Möglichkeit, um das Preisgeld von 10.000 Euro, sein eigenes Backbuch und den goldenen Cupcake zu backen. Ob er es schafft, sein Können unter Beweis zu stellen und vielleicht sogar die rote Schürze abzustauben, siehst du in der nächsten Folge am Sonntag.