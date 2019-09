"Das große Backen" 2019 startete am Sonntag, den 1. September, in die 7. Staffel. Zehn Kandidaten zeigten in der ersten der neuen Folgen ihre Backkünste, um die Jury mit besonderen Kreationen zu begeistern. Dazu mussten sie 3 Aufgaben meistern:

Das Lieblingsrezept präsentieren Technische Prüfung: Drei Puddingbrezen nach Rezept backen Eine Motivtorte kreieren

In der vergangenen Folge schied der erste Kandidat aus: Julian konnte sich gegen Claudia nicht durchsetzen und musste die Show verlassen. Cane hatte hingegen Grund zum Jubel: Moderatorin Enie van de Meiklokjes durfte ihr die rote Schürze überreichen und sie als Bäckerin der Woche auszeichnen.

"Das große Backen" 2019: Brot und Sachertorte in Folge 2

Die verbliebenen neun Kandidaten müssen auch in der 2. Folge zeigen, dass sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten im Kampf um den goldenen Cupcake die Nase vorn haben. Die Jury erwartet einiges von den Bäckern – aber wer wird die Aufgaben auch bravurös meistern?

In der ersten Aufgabe der 2. Folge von "Das Große Backen" will die Jury aus Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs mit spannenden Brotkreationen in Partylaune versetzt werden. Gefordert sind eine süße oder herzhafte Füllung und ein zum Brot passender Dip.

Im Anschluss müssen sich die Kandidaten der technischen Prüfung stellen. Auf die neun Kandidaten wartet eine schokoladige Wiener Köstlichkeit: Christian Hümbs wünscht sich eine waschechte Sachertorte.

In der Highlight-Aufgabe werden die Hobbybäcker zu backenden Schneidern. Sie müssen für Enie ein schmackhaftes Outfit in stehender Torsoform kreieren. Gefordert werden einerseits verschiedene Füllungen und andererseits Modellierungen und Muster à la Enie. Wer vereint Kreativität und handwerkliches Geschick?

Die Motivation ist groß, denn dem Gewinner winken im Finale nicht nur ein Preisgeld über 10.000 Euro und der goldene Cupcake, sondern auch ein eigenes Backbuch.