6 Kandidaten sind in Folge 5 bei "Das große Backen" 2019 noch im Rennen. In der neuen Episode müssen sie drei neue, anspruchsvolle Herausforderungen umsetzen – und die haben es auch diese Woche wieder in sich.

"Das große Backen" 2019: Besondere Backkunst in Folge 5

Die Jury aus Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs sowie Moderatorin Enie van de Meiklokjes haben sich auch in der 5. Folge wieder 3 harte Nüsse ausgesucht, um das Können der Hobbybäcker zu ermitteln:

Omas Blechkuchen: "Oldie but Goldie" – in der ersten Aufgabe sollen die Hobbybäcker einen Klassiker neugestalten: Omas Blechkuchen. Mindestens drei Komponenten des Klassikers sollen übernommen und in eine neue Form übertragen werden, zur Verfügung stehen dafür zwei Stunden. "Letter Cake": In der Technischen Prüfung gilt es, nach festen Maßeinheiten einen Buchstaben zu backen. Die Kandidaten backen jeweils einen Teil des Wortes "Backen". Auch hier darf nach zwei Stunden kein Finger mehr ans Gebäck gelegt werden. "Tierische Gravity Cakes": Die Teilnehmer sollen hier Gesetze brechen – nämlich die der Schwerkraft. Ein frei gewähltes Tortentier soll einen schwebenden Eindruck erwecken. Zwei unterschiedliche Füllungen sind dabei gefordert.

In der letzten Folge konnte sich Cane zum 2. Mal die rote Schürze erbacken. Sie brillierte geschmacklich und handwerklich in allen drei Aufgaben und zog konkurrenzlos an den anderen vorüber. Die Freude darüber konnte sie aber nicht so wirklich genießen. Der Gedanke, dass einer ihrer Mitbäcker ausscheiden muss, stimmte sie traurig.

Zwischen Simone und Ferhat entschied es sich. Beide können zwar gut backen, wie Christian Hümbs versicherte, aber ihre Kreationen wiesen im Vergleich zu denen ihrer Mitstreiter Schwächen auf. Schließlich verkünden die Juroren: Ferhat muss leider ausscheiden. Der 29-jährige Student verabschiedet sich unter Tränen von den anderen Kandidaten. Er wird die Zeit bei "Das große Backen" sehr vermissen.

Am Sonntag, den 29. September 2019 werden wir erfahren, ob Cane zum 3. Mal zur Bäckerin der Woche gekürt wird und wer weiter um den goldenen Cupcake, sein eigenes Backbuch und um das Preisgeld von 10.000 Euro kämpft.