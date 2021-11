Start von "Das große Backen" 2021: An diesem Tag beginnt Staffel 9

Rühren, kneten, dekorieren - ab dem 31. Oktober 2021 wird wieder der Schneebesen in der Rührschüssel geschwungen. "Das große Backen" startet in die 9. Staffel und reist dabei thematisch einmal um den Globus.

Sendezeiten & Sendetermine

Du willst in die Welt voller süßer Leckereien eintauchen? Dann schalte ab dem 31. Oktober immer sonntags um 17:30 Uhr deinen Fernseher ein. Das große Finale gibt es am 19. Dezember, ebenfalls um 17:30 Uhr, in SAT.1. Alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick findest du in der Tabelle:

Wann läuft "Das große Backen" Staffel 9?

Folge Datum Sendezeit Sender Folge 1 Sonntag, den 31. Oktober 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 2 Sonntag, den 7. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 3 Sonntag, den 14. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 4 Sonntag, den 21. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 5 Sonntag, den 28. November 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 6 Sonntag, den 5. Dezember 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 7 Sonntag, den 12. Dezember 2021 17:30 Uhr SAT.1 Folge 8 - Finale Sonntag, den 19. Dezember 2021 17:30 Uhr SAT.1

Wiederholung: Ganze Folgen & Livestream von "Das große Backen" 2021

Sollte dein Fernseher einmal belegt sein, kannst du dir die Back-Show auch online live schauen. Über den Live-Stream kannst du die Folgen zur gewohnten Uhrzeit auf deinem Smartphone, PC oder Tablet verfolgen.

Du hast eine Folge von “Das große Backen“ 2021 verpasst? Kein Problem! Nach der Ausstrahlung kannst du dir alle ganzen Folgen als Wiederholung online im Stream anschauen.

"Das große Backen" 2021: So funktioniert die Show

Auf die Plätzchen, fertig, los! “Das große Backen“ geht in eine neue Runde und der kulinarische Wettstreit beginnt. Die Kandidat:innen kämpfen in sechs Runden um den Titel “Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in“ und um den Goldenen Cupcake. Zusätzlich darf der Gewinner oder die Gewinnerin ein eigenes Backbuch veröffentlichen und sich über den Gewinn von 10.000 Euro freuen.

"Das große Backen" die Kandidatinnen & Kandidaten in Staffel 9

Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, zehn talentierte und kreative Hobbybäcker:innen in die Backstube zu holen. Woche um Woche kämpfen diese um den Einzug in die nächste Runde und backen, was das Zeug hält!

Genauere Infos und alle Teilnehmer:innen von Staffel 9 findest du hier im Überblick.

Wer ist die Jury in Staffel 9?

Auch in diesem Jahr probieren und bewerten Betty und Christian die leckeren Kunstwerke oder Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen. Sie vergeben für jedes Gebäck Punkte - dabei berücksichtigen sie die technische Umsetzung der Aufgabe, das Aussehen und natürlich den Geschmack. Alle Infos zur Jury findest Du hier.

Bist du neugierig geworden und willst schon vorab mehr über "Das große Backen" erfahren? Dann schaue dir hier spannende Clips und Videos an.