Im Clip: Das große Finale wird weihnachtlich!

Die Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker der 9. Staffel sind in den letzten Wochen einmal um den Globus gereist und haben etliche neue Rezepte aus aller Welt kennengelernt. Jetzt steht für die drei Finalist:innen von "Das große Backen" 2021 der letzte Stopp der Weltreise an. Zurück im SAT.1-Backzelt sollen sie, passend zur Jahreszeit, internationale weihnachtliche Klassiker backen.

Das sind die Finalist:innen

Im Finale wird der Gewinner oder die Gewinnerin von "Das große Backen" 2021 gekürt. Wer holt sich den Sieger-Titel, den Goldenen Cupcake, 10.000 Euro und das eigene Backbuch? Diese Finalist:innen sind noch im Rennen:

Der "Sweet Christmas Table" im Finale

"Wir haben das Finalmotto 'Weihnachten'", erklärt Kandidat Hannes. "Und Weihnachten bedeutet für mich, mit der Familie zusammen speisen." Auch Kandidatin Ramona verbindet mit diesem Fest eine gemütliche Zeit mit ihrer Familie. Doch was müssen die Finalist:innen zu diesem Motto backen? Christstollen? Plätzchen? Panettone?

Wer kann dem Druck standhalten?

Die Preview zeigt: Alle drei Hobbybäcker:innen kommen im Finale an ihre Grenzen. Hannes stürzt in der Vorschau hektisch und wenig behutsam seinen Biskuitboden auf ein Geschirrtuch. Auch bei Julia scheint nicht alles rund zu laufen: "Ach Scheiße, ich habe es falsch gemacht. Siehst du, das ist jetzt verhunzt. Okay, es ist gelaufen für mich." Scheitert die Speditionskauffrau kurz vor dem Ziel an ihrer Biskuitrolle?

Fehlerfrei funktioniert das Rezept ebenfalls nicht bei der Bayerin Ramona. "Es wird auffallen, dass er [der Kuchenboden] gerissen ist, aber ich kann es nicht ändern", erklärt sie angespannt.

So läuft das Finale ab

Die finale Folge von "Das große Backen" wird wie folgt ablaufen: Die ersten beiden Aufgaben werden alle drei Finalist:innen absolvieren. Nach der technischen Prüfung muss der oder die Hobbybäcker:in mit den wenigsten Punkten die Backshow vorzeitig verlassen. Der letzten Herausforderung stellen sich dann die verbliebenen zwei Kandidat:innen. Sie kämpfen um den Sieg und den Titel "Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in".

Das Finale im Livestream und als Wiederholung

Heute Abend hast du mehrere Möglichkeiten, das Finale von "Das große Backen" 2021 anzuschauen. Im TV läuft die letzte Episode zur gewohnten Zeit um 17:30 Uhr in SAT.1. Gleichzeitig gibt es einen Livestream auf der Webseite.

Solltest du keine Zeit haben, das große Finale live zu sehen, kannst du dir die ganze Folge online als Wiederholung in der SAT.1-Mediathek anschauen. Zusätzlich wird die letzte Folge der neunten Staffel erneut am 19. Dezember um 20:15 Uhr auf sixx ausgestrahlt.

Wer hat die Nase vorne? Wer kann die Jury in der allerletzten Prüfung geschmacklich überzeugen? Das Finale von "Das große Backen" 2021 siehst du heute Abend um 17:30 Uhr in SAT.1.