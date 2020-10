Jahr für Jahr finden sich zehn Hobbybäcker in der SAT.1-Backstube ein, um bei "Das große Backen" zu zeigen, was sie aus Zucker, Milch, Mehl und Co. zaubern können. Zwei Personen kommt dabei eine ganz besonders wichtige Aufgabe zu: Die Bäcker zu bewerten und am Ende den Sieger zu küren.

Eine ganz besondere Jury

Bei diesen beiden Personen handelt es sich um Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Beide verfügen nicht nur über ein enormes Maß an Expertise, sondern sind auch ein so eingespieltes Team, dass sie sich perfekt ergänzen und harmonisch zusammenarbeiten.

Auch die Wertschätzung gegenüber den Kandidaten ist der Jury sehr wichtig. Mit Rat und Tat stehen sie den Kandidaten zur Seite, helfen dabei, Backwerke zu retten, wenn es mal brenzlig wird und geben wertvolle Backtipps – nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den Zuschauern vor den Fernsehern.

Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt: Motiv-Torten-Königin und Schokoladen-Sommelière

Wenn es eine gibt, die sich mit süßem Backwerk auskennt, dann ist es wohl Bettina Schliephake-Burchardt. Die 39-Jährige absolvierte eine Ausbildung zur Konditorin und konnte im Laufe ihrer Karriere einige Ehrungen und Erfolge für sich verbuchen:

Gründung von "Betty’s Sugar Dreams" (1993); seit 2009 "Betty’s Sugar Dreams GmbH"

Goldmedaille und Best in Class bei der Creative World of Sugar in England (2004)

Veröffentlichung des Buches "Betty’s Sugar Dreams – Motivtorten Basics" (2009)

Goldmedaille und Best in Class bei der Cake International in England (2010)

Mitglied des Vorstandes der Konditoren Innung Hamburg (seit 2015)

Jurorin bei "Das große Backen" (seit 2015)

Certified Master Sugar Artist der amerikanischen Tortenvereinigung ICES (2016)

Geprüfte Schokoladen-Sommeliére, Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim (2017)

25-jähriges Firmenjubiläum "Betty´s Sugar Dreams" (2018)

Christian Hümbs: Pâtissier und Schoko-Fan ohne Pokerface

Auch Christian Hümbs, der zweite Juror im Bunde, ist ein wahrer Meister auf seinem Gebiet. Als Pâtissier arbeitete er bereits in vielen renommierten Restaurants. Sein Herz geht ihm vor allem bei schokoladigen Desserts auf – und das sieht man schnell. Denn der Mann ohne Pokerface kann ein Schmunzeln nicht unterdrücken, wenn ihm etwas gut schmeckt. Das ist immer ein gutes Zeichen für die Kandidaten.

Seine wichtigsten Stationen:

Pâtissier auf der Stromburg bei Johann Lafer

Sylter Zwei-Sternerestaurant La Mer

Restaurant Haerlin in Hamburg (ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen)

Atelier im Hotel Bayerischer Hof in München (2017 – 2019)

Chef-Pâtissier des Hotels The Dolder Grand in Zürich (seit 2019)

"Das große Backen" 2020

Die beiden Juroren siehst du jeden Sonntag in Action.