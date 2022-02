"Das große Promibacken" 2022: So hat Faisal Kawusi 28 Kilogramm abgenommen

Comedy-Star Faisal Kawusi ist Kandidat bei "Das große Promibacken" 2022.

Seit Januar 2021 hat der TV-Star über 30 Kilogramm abgenommen. Mit regelmäßigem Sport und gesunder Ernährung möchte er noch weitere Pfunde verlieren.

Auf Instagram teilt er seine Abnehmerfolge mit der Community und spricht darüber, wie er sich täglich für seinen neuen Lebensabschnitt motiviert.

In den vergangenen Jahren machte Faisal Kawusi häufig Witze über sein Gewicht, seine Selbstironie war Teil des Showprogramms. Doch beim Wiegen Anfang 2021 schockierte ihn die Zahl auf der Waage so sehr, dass schlagartig klar war: Es muss sich etwas ändern.

Faisal lässt Taten sprechen

Der erste Schritt zu einem fitten und dynamischen Lebensstil: Tägliche Sporteinheiten und Bewegung gehören zur neuen Routine. "Die Hauptmotivation für mich abzunehmen und gesünder zu leben, ist wirklich die langfristige Gesundheit. Ich möchte lange hier und lebendig sein", erzählt der 1,90 Meter große Comedy-Star. Mehrmals die Woche besucht er das Fitnessstudio und trainiert dort Kraft und Ausdauer. Auf Instagram nimmt er seine Follower:innen auf diese schweißtreibende Reise mit und gibt so private Einblicke in sein Leben außerhalb der Showbühnen.

Das Sixpack wird in der Küche gemacht

Der Sport ist nur eine Seite der Medaille – mindestens genauso wichtig ist die gesunde Ernährung im Abnehmprozess. Bewusstes, kalorienarmes Einkaufen hat sich Faisal selbst beigebracht und dabei auch das Kochen für sich entdeckt. Was früher selten in seinem Wagen landete, ist heute der Hauptbestandteil seines Einkaufs: Obst und Gemüse in allen Variationen. Vor allem Bananen und Orangen gehören zu seinen Favoriten.

Faisal: "Essen war mein bester Freund"

Vor einem Jahr wog der 30-Jährige noch 180 Kilogramm. Über einen bewussten Lebensstil hat er sich früher keine Gedanken gemacht. "Essen war mein bester Freund, weil Essen war nie scheiße zu mir. Essen hat mich nie traurig oder wütend gemacht. Essen hat mich nie verletzt", berichtet Faisal ehrlich. "Deshalb war das auch als Teenager immer etwas für mich, in das ich mich geflüchtet habe. Essen war immer gut zu mir."

Sein starkes Übergewicht führte früher oft zu unangenehmen Situationen im Alltag. "Jedes Mal, wenn ich einen Stuhl mit Lehnen gesehen habe, wurde ich nervös, weil ich gesehen habe, wenn ich mich in diesen Stuhl hineinsetze und wieder aufstehe, kommt der Stuhl wahrscheinlich mit." Auch der Sicherheitsgurt im Flugzeug war für Faisals Bauchumfang zu kurz. Solche Momente möchte der gebürtige Afghane nicht mehr erleben.

Motivation ist mehr als nur ein Wort

Knapp 30 Kilogramm hat Faisal bereits abgenommen, doch dabei soll es nicht bleiben. "Die Reise ist das Ziel", verkündet er im Interview im Format "Jetzt. Besser. Leben.". Doch wie kann Faisal die hohe Motivation für tägliche Sporteinheiten aufrechterhalten? Vor allem, weil seine Gewichtsabnahme gerade stagniert, wie er auf Instagram berichtet. Die Kawusi-Strategie: "Ihr müsst es wollen. Das ist das Stichwort. Euer Wille, abzunehmen oder Sport zu machen, muss so stark sein wie euer Wille zu atmen."

Für den Comedian steht fest, dass sein Körper und sein Geist an erster Stelle stehen. Und dafür trainiert er hart. "Mein Ziel ist es, auf das Cover der 'Men's Health' zu kommen", verkündet Faisal. In eineinhalb bis zwei Jahren möchte er Deutschland mit seinem Abnehmerfolg schockieren.

Faisal Kawusi glänzt bei "Das große Promibacken" 2022

Trotz der kalorienarmen Ernährung hat es sich Faisal nicht nehmen lassen, bei "Das große Promibacken" in den Kampf um ausgefallene Kuchen und extravagante Torten zu ziehen. Seinen Trick, in der Süßwarenabteilung die Augen zuzumachen, kann er in der SAT.1-Backstube zwar nicht anwenden, aber das stört ihn nicht. Er backt mit Leib und Seele und gönnt sich zwischendurch auch mal einen Löffel seiner kulinarischen Kreationen. "Wenn ich etwas mache, dann mit vollem Einsatz und aus vollem Herzen. Ich bin nicht der Beste, aber ich mache es mit ganz viel Liebe", verrät er auf Instagram.

Nicht nur der Sport treibt Faisal Kawusi den Schweiß auf die Stirn, sondern auch die anspruchsvollen Aufgaben bei "Das große Promibacken" 2022. Ob sich der Comedy-Star bis ins Finale backen kann, erfährst du mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.

