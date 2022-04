Diese Promis haben das Osterspezial gewonnen

Sechs prominente Hobbybäcker:innen, zwei Teams und ein goldener Cupcake. In drei Runden kämpften die Backtalente um die leckerste Ostertafel und die heißbegehrten Punkte der Jury. Am Ende konnte sich das Team aus Stefanie Hertel, Ross Antony und Pascal Hens durchsetzen und den Sieg holen. Alle Infos zu den Gewinnern kannst du hier nachlesen.

Wer sind die Kandidat:innen bei "Das große Promibacken" 2022?

Schau dir hier das fulminante Finale 2022 an: Folge 6: Knappes Finale - Wer holt sich den Sieg?

Acht Prominente mit den unterschiedlichsten Talenten duellieren sich bei "Das große Promibacken" 2022 mit köstlichen Kuchen und außergewöhnlichen Torten. Dabei haben sie nur ein Ziel: "Deutschlands prominente:r Hobbybäcker:in". Doch wer hat das größte Backtalent und behält die Nerven bei der liebevollen Kuchengestaltung? Hier erfährst du, welche Kandidat:innen an der Backshow teilnehmen.

"Das große Promibacken" 2022: Wer ist im Finale raus und wer hat gewonnen?

Finale: Detlef Soost und Faisal sind raus. Somit gewinnt Sarah Harrison "Das große Promibacken" 2022.

Die Gewinnerin der 6. Staffel

Die Punkte der Kandidat:innen bei "Das große Promibacken" 2022

Wie viele Punkte die Backtalente für ihre kulinarischen Kunstwerke erhalten haben, siehst du hier in der Tabelle:

Kandidat:in Punkte Folge 1 Punkte Folge 2 Punkte Folge 3 Punkte Folge 4 Punkte Folge 5 Punkte Folge 6 Detlef Soost 47,5 38,5 49 42 40 32 - RAUS Evelyn Burdecki 19 - RAUS Faisal Kawusi 44,5 49 46,5 40,5 40,5 53 - RAUS Hardy Krüger Jr. 36,5 47,5 42 - RAUS Jenny Elvers 40,5 44 45,5 39 - RAUS Natalia Avelon 50 42,5 51,5 45,5 36,5 - RAUS Sarah Harrison 51 56,5 56,5 52 53 51 - GEWINNERIN Sven Ottke 33,5 24,5 - RAUS

Wer gewinnt die rote Schürze bei "Das große Promibacken" 2022?

Die rote Schürze ist eine besondere Auszeichnung in der SAT.1-Backshow, denn nur der Kandidat oder die Kandidatin, der oder die in den Augen der Jury die beste Leistung der Woche erbracht hat, darf sich mit dem roten Kleidungsstück schmücken. Sie ist also eine Art Wanderpokal, der am Ende jeder Folge weitergegeben wird. Hier erfährst du ab Folge 1, wer die rote Schürze ergattern konnte.

Sarah Harrison gewinnt die rote Schürze in Woche 1.

Sarah Harrison kann sich in Folge 2 erneut über das rote Acessoir freuen.

Sarah Harrison ergattert erneut in Folge 3 die rote Schürze und wird somit „Bäckerin der Woche“.

Sie kann es einfach nicht lassen. Auch in Folge 4 gewinnt Sarah Harrison die rote Schürze.

Sarah Harrison ergattert zum fünften Mal in Folge die rote Schürze und wird somit „Bäckerin der Woche“.

