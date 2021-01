Alle wichtigen Infos zum Start, den Sendezeiten und der Show zum Nachlesen

Als Moderator kann Daniel Boschmann auf jeden Fall das Reden als Stärke verbuchen – aber wie sieht es mit seinem Können in Sachen Backen aus? Das wird sich bei "Das große Promibacken" 2021 zeigen. Denn Daniel ist einer der Kandidaten.

Moderator durch und durch

Seit Jahren ist Daniel Boschmann in den Fernsehstudios in SAT.1 zu sehen. Egal ob das "SAT.1 Frühstücksfernsehen", "Dancing on Ice", "Endlich Feierabend" oder "Top Chef Germany" – Daniel weiß, wie er für gute Laune und Spannung sorgt.

Premiere in der Backstube

Nun widmet er sich einer neuen Herausforderung: Dem Backen. Mit jeder Menge Ehrgeiz tritt Daniel an, denn er hat ein großes Ziel: Die prominente Konkurrenz hinter sich lassen und am Ende als Sieger triumphieren.

Er will den goldenen Cupcake und das Preisgeld über 10.000 Euro für einen guten Zweck seiner Wahl erbacken. Ob er erfolgreich sein wird, siehst du bei "Das große Promibacken" 2021 in SAT.1 und auf Joyn.

