Staffel 4 mit neuen Rezepten und Desserts

Auch in Staffel 4 wird es wieder süße Überraschungen geben, wenn ambitionierte Rezepte mehr oder weniger glücklich umgesetzt werden. Auf die Jury warten Bauwerke aus Zucker und raffinierte Desserts, die die Herzen von Schleckermäulchen höherschlagen lassen.

Auf sat1.de findet ihr die Rezepte aus vorherigen Staffeln. So könnt ihr schon einmal den Backofen anschmeißen und euch an den Bäckern aus den vergangenen Episoden messen. Zudem findet ihr hier ganze Folgen kostenlos und in voller Länge zum online Ansehen sowie Videos und Highlight-Clips der letzten 3 Staffeln.

Acht Prominente in der SAT.1-Backstube und eine harte Jury

Wie bei den Hobbybäckern auch, winkt ein toller Gewinn auf den Bäckermeister, der "Das große Promibacken" 2020 für sich entscheiden kann: Ein Preisgeld über 10.000 Euro, das einem guten Zweck gespendet wird, und der legendäre goldene Cupcake, den sich nur die Besten der Besten erbacken.

2020 kommt wieder deutsche Fernseh-Prominenz in der SAT.1-Backstube zusammen, um sich vor den Juroren Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zu messen.

Moderatorin Enie van de Meiklokjes ist auch dabei

Auch Moderatorin Enie van de Meiklokjes begutachtet mit aufmerksamen Kennerblick, was die Promis in der Backstube treiben. Keine Kreation, kein Kniff bleibt verborgen – und natürlich auch keine Pannen und Patzer.

Die bisherigen Sieger

Welcher der neuen Anwärter wird in ihre Nachfolge antreten und das Siegertreppchen stürmen? Das siehst du in den neuen Folgen ab Mittwoch, den 12. Februar 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.