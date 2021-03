Auf diesen Moment haben die Finalist:innen bei "Das große Promibacken" 2021 Folge um Folge hingebacken: Noch drei Aufgaben müssen sie bewältigen, bis heute Abend endlich feststeht, wer zur neuen Siegerin oder zum neuen Sieger gekürt wird – doch es wird nicht leicht.

Heute wird es noch einmal richtig hart

Die Spannung steigt. Der Sieg ist schon in Sicht, doch bis Franziska Knuppe, Pascal Hens oder Daniel Boschmann den goldenen Cupcake abstauben kann, müssen sie noch einmal ihr Können an den Backöfen zeigen. So kurz vor dem Gewinn steigt auch der Puls, denn Moderatorin Enie van de Meiklokjes erklärt: "Es wird heute noch einmal so richtig hart."

In der Vorschau: Das große Finale in der Backstube

Der ultimative Käsekuchen

Jurorin Betty verrät auch schon eine Aufgabe: Der ultimative Käsekuchen ist gefragt. Etwas Besonderes hat sich dabei Daniel ausgedacht. Während seine Kontrahent:innen bei süßen Kuchen bleiben, hat er eine herzhafte Variante geplant. Gemüse aus der Levante-Küche und Käsekuchen. "Wenn die Jury Originalität fordert, muss ich etwas anbieten, was sie nicht erwarten. Deswegen mache ich einen levantinischen Cheesecake – eine herzhafte israelische Spezialität", erklärt er.

Ob er damit die Jury begeistern kann oder ob ihn sein Experiment den Sieg kostet, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1.