Sänger Ross Antony hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Das Backen. Im letzten Jahr trat er schon einmal bei "Das große Promibacken" an und schaffte es ins große Finale.

Ross Antony ist backstage dabei

2021 würde er es am liebsten gleich noch einmal versuchen, doch die prominenten Hobbybäcker:innen stehen alle schon fest – und Ross ist nicht darunter. Doch schnell ist eine neue Aufgabe für den quirligen Briten gefunden. Als Backstage-Reporter sorgt er für Spaß.

Im Clip: Ross ist wieder da!

Der Sänger wagt sich an eine Aufgabe

Kurzerhand schnappt sich der Sänger ein Rezept und backt drauf los. Er versucht sich an Glückskeksen und schlägt sich gut. Aber er hat auch leichtes Spiel, im Gegensatz zu den prominenten Hobbybäcker:innen plagt ihn kein Zeitdruck.

Was er hinter den Kulissen noch so erlebt, siehst du auf sat1.de. Am Mittwoch, 17. Februar geht es endlich los. Dann beginnt die neue Staffel von "Das große Promibacken" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Auf Joyn PLUS+ gibt es sogar schon eine Woche im Voraus jeweils eine neue Folge.