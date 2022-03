"Das große Promibacken" 2022: Alle Infos zum großen Osterspezial

Das Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022 siehst du am 15. April 2022 um 17:15 Uhr in SAT.1

Sechs prominente Bäcker:innen kämpfen um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck.

Das Besondere am Osterspezial: Die Kandidat:innen backen in zwei Teams und kämpfen somit um den Gruppensieg.

Eine zweite Chance auf den goldenen Cupcake erhoffen sich sechs prominente Bäcker:innen, die im Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022 antreten. Alle haben bereits an vergangenen Staffeln teilgenommen, eine von ihnen ist sogar die Gewinnerin 2021. Das Besondere am Osterspezial: Die Kandidat:innen dürfen in Teams backen!

Wann läuft das Osterspezial 2022?

Für leckere Inspirationen passend zu Ostern wird das Osterspezial am Sonntag, 15. April 2022, in SAT.1 ausgestrahlt. Um 17:15 Uhr kannst du mit den Promis im Kampf mit Mehl, Butter und Fondant mitfiebern.

So verfolgst du das Osterspezial im Livestream

Wenn die SAT.1-Backstube ihre Pforten öffnet, kannst du dir die neue Folge entweder live im TV ansehen oder sie problemlos online im Livestream verfolgen. Auch Joyn bietet einen kostenlosen Livestream deiner Lieblings-Backshow an.

Wiederholung des Osterspezials

Die ganze Folge als Wiederholung steht dir im Nachhinein online auf sat1.de oder in der Mediathek von Joyn zur Verfügung. Exklusive Zusatzclips und die Highlights aus der Episode findest du außerdem im Videobereich von "Das große Promibacken".

So funktioniert das Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022

Der Ablauf der Sendung ist den fleißigen Zuschauer:innen bereits bekannt: In drei Runden müssen die Promis verschiedene Kuchen, Torten und süße Minikreationen backen und anschließend der Jury präsentieren. Für jedes Gebäck erhalten die Kandidat:innen Punkte, die am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden.

So etwas gab es bei "Das große Promibacken" noch nie

Neu bei diesem Osterspezial ist das "Osterensemble". Im Kampf um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck kämpft nicht jede:r gegen jede:n, sondern es treten zwei Teams gegeneinander an. Ein Team besteht jeweils aus drei ambitionierten Promibäcker:innen.

In den ersten beiden Aufgaben kämpft jedes Backtalent für sich und versucht, möglichst viele Punkte zu erbacken. Bei der dritten Challenge ist Teamgeist gefragt: Jedes Gruppenmitglied kreiert und dekoriert eine Etage der vierstöckigen, opulenten Ostertorte. Jede:r hat zwar eine feste Rezeptur, doch die Promis dürfen sich untereinander helfen und beraten – beim Backen, Füllen, Schichten oder Eindecken.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Alle Kandidat:innen kennen bereits die legendäre SAT.1-Backstube, in der es herrlich nach frischem Gebäck duftet. Schließlich war jeder und jede von ihnen schon einmal Teil von Deutschlands größter Backshow in den vergangenen Staffeln.

In Team 1 kämpfen:

Als Konkurrenz in Team 2 treten an:

Die Gewinnerin oder der Gewinner im großen Osterspezial

"Die Besonderheit bei diesem Osterspezial ist, dass immer drei Promis in einem Team sind. Sie werden zwar einzeln backen, aber auch als Team agieren müssen, um uns nachher einen wunderbaren Ostertisch präsentieren zu können", verkündet Motivtorten-Queen Betty. Wegen der Teamaufteilung gibt es am Ende keinen einzelnen Gewinner oder einzelne Gewinnerin. Die Mannschaft mit der besseren Leistung gewinnt und ergattert 10.000 Euro für den guten Zweck.

Die Jury

Den schönsten Job der Backshow, die Verkostung, übernehmen die beiden bekannten Jurorinnen: Sugar Artist und Konditormeisterin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, der mehrfache Patissier des Jahres. Alle Infos zur Jury findest du hier.

Die Punktevergabe der Jury

Bewertet werden Kuchen und Gebäck mithilfe einer Punktetabelle. Jede kulinarische Ausarbeitung kann bis zu 20 Punkte erreichen – maximal zehn Punkte für den Geschmack und maximal weitere zehn Punkte für die Optik. Zum Abschluss jeder Runde werden die Punkte der einzelnen Teammitglieder addiert, so ergibt sich eine Teampunktzahl.

Da in der dritten Aufgabe eine Torte pro Team gebacken wird, entfällt die Einzelbewertung in der Kategorie Optik. Die Jury vergibt für die Dekoration maximal 10 Punkte pro Gruppe. Am Ende gewinnt das Team, welches die meisten Punkte gesammelt hat.

Die Moderatorin des Osterspezials

Keine:r kennt die Regeln des Backens besser als Sie: Enie van de Meiklokjes hat "Das große Promibacken" 2022 moderiert und übernimmt nun auch die Rolle der Kampfrichterin im Osterspezial. Warum sich die Backfee so gut mit Teigen und Cremes auskennt und wie ihre eigene Backshow heißt, erfährst du hier.

Die Rezepte des Osterspezials

Du willst deine Familie oder deine Freunde an den Osterfeiertagen mit selbstgebackenen Leckereien überraschen? Dann backe doch eine der ausgefallenen Kreationen aus dem Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022 nach. Alle Rezepte der Promis findest du hier.