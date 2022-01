Das große Promibacken

Franzbrötchen: Ein Rezept von Christian Hümbs

Der Teig wird mit Butter bestrichen und mit Zimtzucker bestreut. Dann wird er zu einer Rolle aufgerollt, die in 6 Stücke geschnitten wird. Die Teiglinge werden geformt und müssen ruhen, bis sie deutlich an Volumen gewonnen haben. Am Boden des Backofens eine Schale mit Eiswürfeln aufstellen und die Teiglinge flach pressen, in den Ofen legen und goldgelb backen.