"Das große Promibacken" 2022: Alle Rezepte aus Staffel 6

Im Clip: Geometrie beim Backen: So spaßig war Mathe noch nie!

Natürlich dreht sich bei "Das große Promibacken" alles um süße Kuchen und Torten, aber auch um herzhafte Gebäcke und Tartes. In jeder Folge müssen die prominenten Kandidat:innen drei verschiedene Rezepte backen, eines davon ist die technische Prüfung. Hierbei handelt es sich um ein unbekanntes Rezept, welches alle Backtalente möglichst exakt nachbaken sollen. Für jede kulinarische Leistung vergibt die Jury Punkte.

Alle Rezepte aus der Staffel findest du gesammelt nach den ausgestrahlten Sendungen hier. Schritt für Schritt kannst du so die Leckereien aus der SAT.1-Backstube nachbacken und bei Bedarf nach deinem Geschmack abwandeln.

Herzhafte Strudel, feine Brandteigschwäne und Torten in Marmoroptik in Folge 4

In Folge 4 stehen herzhafte Strudel auf dem Speiseplan: In dieser Aufgabe sollen die verbliebenen fünf Promibäcker:innen einen Ölteig mit pikanter Füllung und passendem Dip zubereiten. In der technischen Prüfung machen die Kandidat:innen einen Ausflug in die feine Welt der Patisserie. Einen "Schwanensee" wünscht sich Juror Christian und dafür müssen die Promis einiges leisten. Aufgabe drei setzt auf einen angesagten Deko-Trend: Torten im edlen Stein-, Marmor- oder Terrazzo-Look.

Rustikale Sonntagskuchen, Kardinalschnitten und Keks-Selfies in Folge 3

"Back to the Roots" heißt es in der ersten Aufgabe von Woche drei. Die Promibäcker:innen müssen einen rustikalen Sonntagskuchen mit heimischen Zutaten backen. Exotische Importwaren sind auf der Zutatenliste verboten. Für die technische Prüfung erwartet die Jury gleichmäßige Kardinalschnitten. Der österreichische Klassiker besteht aus einem Baiser- und einem Biskuitteig, gefüllt mit Marmelade und Kaffeecreme. Im Finale der dritten Woche präsentieren sich die prominenten Kandidat:innen mit ihren eigenen Selfies in Form von Keksen.

Grafische Tartes, Mozartrolle und süße Monsterchen in Folge 2

In Aufgabe eins drehte sich alles um grafische Tartes. Hierbei mussten die Promibäcker:innen exakt geschnittenes Obst oder Gemüse zu einem grafischen Muster auf einer Tarte drapieren. In der technischen Prüfung kam Bettina Schliephake-Burchardts Interpretation der Mozartkugel ins Spiel, bei der die typischen Komponenten und Aromen der Süßigkeit in ein attraktives Gebäck wanderten. In der dritten Aufgabe durften die Promis schließlich putzige Monstertorten kreieren.

Lieblingsrezepte, Franzbrötchen und gebackene Visitenkarten in Folge 1

In der ersten Aufgabe hieß es erst einmal: Warmwerden! Die prominenten Kandidat:innen zauberten ihr absolutes Lieblingsrezept. Anschließend folgte ein echter Hamburger Klassiker. Franzbrötchen bestehen aus Plunderteig mit einer Zimt-Zucker-Füllung. Im Finale der ersten Folge mussten sich die Bäcker:innen mit einer 3-D- oder Motivtorte beweisen. Unter dem Titel "Meine gebackene Visitenkarte" wollte die Jury etwas Persönliches über die Teilnehmer:innen erfahren.

"Das große Promibacken" 2022 startet am Mittwoch, 12. Januar, um 20:15 Uhr in SAT.1.