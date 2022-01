Im Clip: Detlef Soost: "Jetzt kann ich meine Kinder stolz machen"

Dass er nicht nur Taktgefühl beim Tanzen, sondern auch beim Backen hat, möchte Choreograf Detlef Soost bei "Das große Promibacken" 2022 beweisen. Vor allem seine elfjährige Tochter Ayana ist ein großer Fan der SAT.1-Backshow. Sie hat es durch ihre Leidenschaft zum Backen geschafft, ihren Vater für Kuchen und Torten zu begeistern.

Wer ist Detlef Soost?

Detlef wird 1970 in Ost-Berlin geboren und wächst in einem Kinderheim auf. Als er 13 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter nach langer, schwerer Krankheit. Sein leiblicher Vater stammt aus Ghana, arbeitete dort als Arzt und kommt zum Medizinstudium nach Berlin. Nach der Schule macht Detlef Soost zunächst eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker, geht aber parallel dazu bereits seiner großen Leidenschaft nach: dem Tanzen. Erste Bühnenerfahrungen sammelt der heute 51-Jährige im Metropol-Theater in Berlin.

Wie wurde Detlef Soost bekannt?

Mit 16 wird er Deutscher Meister im Streetdance und macht damit seine Passion zum Beruf. Er trainiert internationale Stars und übernimmt die Planung der Choreografien für Bühnenshows. In Deutschland wird Detlef Soost vor allem durch seinen Auftritt als Jurymitglied in der Castingshow "Popstars" bekannt. Von 2001 bis 2012 bringt er neuen Pop-Talenten das Tanzen bei und coacht sie.

"Schlag den Star" und "The Biggest Loser": TV-Star Detlef Soost ist Tänzer und Fitness-Coach

Zusätzlich tritt der Tänzer und Choreograf in diversen weiteren TV-Formaten als Jurymitglied, Coach oder Moderator auf. In der TV-Show "Biggest Loser" begleitet er die Kandidat:innen als Fitnesstrainer und bringt sie beim Sport ordentlich ins Schwitzen. Seine Ausdauer beweist der zweifache Familienvater darüber hinaus im Dezember 2016 bei der ProSieben-Spieleshow "Schlag den Star". Nach etlichen Runden besiegt er den ehemaligen Fußballer und Dschungelcamp-Bewohner Thorsten Legat.

Detlef Soost privat: Seine Familie und Kinder

Mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin hat Detlef Soost eine Tochter und einen Sohn. Das Paar trennte sich im Januar 2019 nach zehn Jahren Beziehung, weil sich der Tänzer in seine damalige Jurykollegin Kate Hall verliebte. Mit ihr hat er eine Tochter und lebt in Berlin Mitte.

Ob er den Schneebesen genauso gut wie sein Tanzbein schwingen kann, siehst du ab 12. Januar 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1.

Die Rezepte von Detlef Soost