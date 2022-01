"Das große Promibacken" 2022: Die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 6

Endlich ist das Geheimnis um die Teilnehmer:innen gelüftet. Hier erfährst du die acht Promis, die in den kulinarischen Kampf ziehen und sich im Umgang mit Teig, Cremes und Füllungen beweisen möchten.

Sarah Harrison: "Ich bin sehr ehrgeizig."

Multitaskingfähig ist Sarah Harrison eindeutig. Die zweifache Mutter arbeitet als Influencerin, Fitnesscoach, Reality-TV-Star und YouTuberin. Während der Coronapandemie war sie mit ihrer Familie viel zu Hause und hat das Backen für sich entdeckt. Bei "Das große Promibacken" 2022 möchte sie nun ihre Backkünste ausbauen und ihr Rezepte-Repertoire erweitern.

Detlef Soost: Deutscher Meister im Streetdance

Mit Werkzeug kennt sich Detlef Soost gut aus. Schließlich absolvierte er nach der Schule eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Parallel dazu ging er seiner großen Passion nach und tanzte am Metropol-Theater in Berlin. Mit 16 Jahren wurde er Deutscher Meister im Streetdance und machte ab da seine Leidenschaft zum Beruf. In der sechsten Staffel von "Das große Promibacken" will er nun beweisen, dass er auch mit Küchenutensilien und Tortenwerkzeug filigran umgehen kann.

Jenny Elvers: Ihr Vater war Konditor

Seit sie denken kann, gab es Kuchen und Gebäck im Hause Elvers. Der Vater von Jenny Elvers arbeitete als Konditor und ist nun mächtig stolz, dass seine Tochter Kandidatin bei "Das große Promibacken" 2022 ist. Im Trainingslager hat Coach Frank Steidl ihr mit viel Herz und Geduld die wunderbare Welt des Backens gezeigt. Mal sehen, ob die vielen Übungsstunden gefruchtet haben …

Hardy Krüger jr. in der Backstube

Normalerweise kennt man Hardy Krüger jr. als Schauspieler in der deutschen Filmwelt. Doch für "Das große Promibacken" tauscht er die Drehbücher gegen raffinierte Küchengeräte ein. Ganz unbekannt sollte ihm die Welt des Backens nicht sein – immerhin hat er auf seinem Blog ein Rezept für "Hardy's Spezial 'Guten Morgen Brot'" veröffentlicht. Ob er nicht nur Brot, sondern auch Kuchen und Torten zaubern kann, zeigt sich in der neuen Staffel.

Evelyn Burdecki: Reality-TV-Star und It-Girl

Bisher kannte man Evelyn Burdecki größtenteils aus Datingshows wie "Take Me Out", "Der Bachelor" oder "Bachelor in Paradise". 2017 bestritt sie den zweiwöchigen Aufenthalt bei "Promi Big Brother" und belegte dort den sechsten Platz. Doch jetzt möchte die Kandidatin unbekanntes Terrain erkunden. Bei "Das große Promibacken" will sie herausfinden, wie sie mit neuen Herausforderungen unter Zeitdruck zurechtkommt. Ihr Ziel: Einen Kuchen zu backen, der wie ein Kuchen aussieht und auch wie ein Kuchen schmeckt.

Faisal Kawusi: Das Allround-Talent

Es gibt kaum etwas, das der Komiker und Unterhaltungskünstler im TV noch nicht gemacht hat: Faisal Kawusi ist von Türmen in Schwimmbecken gesprungen, hat die Tanzfläche unsicher gemacht, Dartpfeile geworfen und Pfleger:innen in ihrem Alltag unterstützt. Jetzt ist es Zeit für ein neues Abenteuer! Eigentlich hatte sich der 30-Jährige nach etlichen Versuchen in der Vergangenheit, Kekse zu backen, geschworen, nie wieder eine Küchenmaschine zu bedienen. Doch dieses Trauma möchte er jetzt in der SAT.1-Backshow bewältigen.

Natalia Avelon: Ihr erstes Gebäck war ein klassischer Marmorkuchen

Ihren großen Durchbruch hatte Natalia Avelon 2007, als sie die 68er-Ikone Uschi Obermaier in "Das wilde Leben" verkörperte. Seitdem ist die Schauspielerin aus dem deutschen Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken. In TV-Shows sieht man die 41-Jährige allerdings selten. Bei "Das große Promibacken" möchte sie die Leidenschaft ihrer Großmutter weiterführen. Schon als kleines Mädchen stand Natalia neben der Rührschüssel und wartete darauf, den Löffel ablecken zu dürfen. Ihren ersten eigenen Kuchen hat sie mit 16 Jahren gebacken: einen klassischen Marmorkuchen.

Sven Ottke: Können ihn Kuchen und Torten ins Schwitzen bringen?

Auch der mehrfache Boxweltmeister steigt in den Ring von "Das große Promibacken" und möchte zeigen, was in ihm steckt. "Ein Süßer war und bin ich schon immer", erklärt er im Interview. Mit seinen Lieblingsrezepten Schwarzwälder Kirschtorte und Käsekuchen beweist der 54-Jährige, dass er trotz der Boxhandschuhe viel Fingerspitzengefühl hat.

Welche Rezepte werden in Staffel 6 von den Promis umgesetzt?

Welche Torten, Kuchen, Desserts kreiert werden, bleibt bis zu den neuen Folgen ein Geheimnis. Im Anschluss an jede Episode findest du alle Rezepte online zum Nachbacken.

Das sind die bisherigen Gewinner von "Das große Promibacken"

Wer von den acht prominenten Kandidaten und Kandidatinnen die diesjährige Staffel von "Das große Promibacken" gewinnen wird, steht noch in den (Zimt-)Sternen. Diese Promis haben die Show bereits gewonnen und durften sich über den Goldenen Cupcake freuen:

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei "Das große Promibacken" 2021

