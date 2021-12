Das große Promibacken

Im Clip: Evelyn Burdeckis Eier-Malheur

Wer ist Evelyn Burdecki?

Das It-Girl mit polnischen Wurzeln ist eine bekannte Fernsehpersönlichkeit und wurde unter anderem durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" und das "Dschungelcamp" bekannt. Abseits der Kamera ist Evelyn Burdecki eine erfolgreiche Unternehmerin und führt unter anderem eine PR-Agentur für selbstständige Künstler:innen. Auf Facebook und Instagram teilt die Düsseldorferin ihr Leben und gibt den Follower:innen einen Einblick hinter die Kulissen der Shows. Vor ihrer TV-Karriere machte die 33-Jährige eine Ausbildung zur Fitness-Trainerin. Später holte sie dann ihr Fachabitur an einer Schule für Erwachsenenbildung nach.

"Take Me Out": Der Startschuss ihrer Karriere

Evelyn Burdecki träumte schon immer davon, vor der Kamera zu stehen. 2013 erfüllte sich dieser Wunsch als Teilnehmerin bei der Dating-Show "Take Me Out". Leider konnte sie dort nicht ihren Traummann finden. Drei Jahre später zog die Düsseldorferin in das "Promi Big Brother"-Haus und ebnete sich damit ihren Weg zum Reality-TV-Star.

Die Suche nach der Liebe beim Bachelor

Nicht nur bei "Take Me Out" suchte Evelyn Burdecki die Liebe ihres Lebens. In der siebten Staffel von "Der Bachelor" kämpfte sie um das Herz des Models und Fernsehdarstellers Sebastian Pannek. Leider musste sie sich schon nach der ersten Nacht der Rosen vom Bachelor verabschieden. Doch aller guten Dinge sind drei. 2018 wagte sie erneut einen Flug auf Wolke 7 beim Format "Bachelor in Paradise" und schaffte es gemeinsam mit Domenico de Cicco als Paar ins Finale.

Von der Dschungelköngin zum Jury-Mitglied bei "Das Supertalent"

Auch wenn sie mit der Liebe im Fernsehen erfolglos blieb, konnte die ehemalige Bachelorkandidatin an anderen Stellen glänzen. In der 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" konnte sich Evelyn Burdecki beweisen und konnte die Siegprämie samt Dschungelkrone abstauben. Als sie genug hatte von Reality-Shows, begab sie sich gemeinsam mit dem russischen Profitänzer Evgeny Vinokurov aufs Parkett von "Lets Dance". Kurz vor dem Finale schieden die beiden jedoch aus. Im Juni 2020 durfte die Entertainerin bei "Das Supertalent" als Jury-Mitglied neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell Platz nehmen.

Evelyn Burdecki privat

Über ihr Privatleben hält sich Evelyn Burdecki in der Öffentlichkeit meist bedeckt. Zwar wurde durch ihre Teilnahme an "Bachelor in Paradise" die Beziehung zum Kandidaten Domenico de Cicco bekannt, jedoch trennten sich die beiden nach wenigen Monaten.

Evelyn Burdecki backt bei "Das große Promibacken" 2022

Beim großen Promibacken kann Evelyn Burdecki 2022 zeigen, ob in ihr eine Konditorin schlummert. Schafft sie es, sich gegen die anderen acht Teilnehmer:innen durchzusetzen und die Jury von ihren Backkünsten zu überzeugen? Das erfahrt ihr sechs Wochen lang jeden Mittwoch um 20:15 in SAT.1 und auf Joyn. Damit kann die Küchenschlacht beginnen!